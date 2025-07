'Fito' debe volver a Ecuador a cumplir condenas, pero casos pueden prescribir

El narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder del grupo criminal Los Choneros y recientemente extraditado a Estados Unidos, debe volver al país a cumplir con sus condenas que, sumadas, dan 34 años de cárcel, después de terminar la pena que le imponga la Justicia estadounidense, pero hay casos que podrían prescribir.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, quien aprobó la extradición de Fito el pasado 16 de julio, explicó a EFE que el líder criminal se fue a EE.UU. de manera "temporal" y que, mientras está sometido a la Justicia del país norteamericano, "los procesos de acá no pueden continuar, se suspenden hasta que se resuelva la situación en Estados Unidos".

'Fito' se va del país, pero su dinero sucio aún mancha a Ecuador Leer más

Suing admitió que "siempre habrá riesgo de prescripción", aunque "todo depende del tipo de causas que se le imputen acá (Ecuador)". "Porque si hay una suspensión, habría que verificar si es que eso, dentro del marco normativo aplicable, es pertinente considerarlo como una suspensión indefinida hasta que se resuelva la situación o continúa transcurriendo el plazo de prescripción", añadió el magistrado.

Una vez que los jueces en Estados Unidos definan si Fito es culpable o no de los siete cargos que pesan en su contra como conspiración para la distribución internacional de cocaína y contrabando de armas de fuego, entre otros, y le impongan una condena, "las autoridades locales deberán proceder con cada uno de los procesos".

"Es decir, hay unas condenas que están en firme, hay otras que están en trámite. Cada juzgador tendrá que hacer el análisis respectivo", aseguró Suing.

El presidente de la Corte indicó que la prescripción está condicionada a la cantidad de años con la que se condena cada conducta, que según el código penal es el máximo de la pena de cada delito para los procesos abiertos y el máximo de la pena más el 50 % en el caso de las sentencias.

Casos en Ecuador

Según datos de la Corte Nacional de Justicia, son diez los procesos judiciales en el país que tiene Fito y que se incluyeron en la sentencia de extradición.

Uno de esos es el caso de evasión en el que la Fiscalía investiga su fuga de la Cárcel Regional de Guayaquil, detectada en enero de 2024, y que fue el germen de una serie de atentados criminales en las calles y revueltas en las cárceles que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar un "conflicto armado interno" que aún sigue vigente, con el objetivo de combatir a las bandas delictivas.

Fito debía comparecer el 23 de julio en una audiencia preparatoria de juicio, pero el juez postergó la diligencia para el 13 de agosto después de que el fiscal señalara que necesitaba conocer qué decía la sentencia de extradición sobre los procesos en curso del narcotraficante para poder actuar.

Diddy Combs, ‘El mayo’ Zambada y otros compañeros de cárcel de alias Fito en EE.UU. Leer más

En esa nueva audiencia será el juez el que decida si, ante la ausencia de Fito, abre o no juicio contra él, y, si lo hace, el proceso quedaría suspendido hasta que el líder criminal retorne al país, ya que no se lo puede juzgar si no está presente. Sin embargo, sigue corriendo el tiempo de los cinco años en los que, según el código penal, este proceso prescribiría.

Procedimiento sin presiones

La extradición de Fito se realizó en solo 25 días desde que fue recapturado el 25 de junio en un búnker subterráneo construido bajo una lujosa vivienda de la localidad de Montecristi, en la provincia costera de Manabí, cuna de Los Choneros, la organización que lideraba en solitario desde mayo de 2023, cuando fue aparentemente asesinado en Colombia Junior Roldán ('JR'), líder de Los Águilas, otra facción de la banda criminal.

Un proceso exprés que Suing catalogó como "normal" debido a que Fito aceptó ser extraditado en la primera audiencia que se llevó a cabo tras la llegada de la solicitud desde Estados Unidos.

El presidente de la Corte descartó haber recibido presiones por parte del Gobierno, que mostró en varias ocasiones el deseo de enviar al narcotraficante rápidamente hacia territorio estadounidense.

Y señaló que no es la primera extradición que se hace de esa manera, aunque ha sido con personas extranjeras. "Lo que ocurre es que es la primera rápida que se ha hecho tan público por la persona que estaba involucrada", explicó.

Accede a contenido exclusivo. ¡Suscríbete aquí!