Leones del Norte, Orense
Leones del Norte y Orense definen un boleto a los octavos de final de la Copa Ecuador 2025.expreso

Transmisión de Leones del Norte vs. Orense en Copa Ecuador: dónde y cómo ver el juego

En Ibarra, el equipo de Serie B sueña con sorprender a Orense, que debutará en el torneo

  • Redacción Expreso

Orense se prepara para su debut en la Copa Ecuador con un desafío de alto voltaje. En un duelo de eliminación directa, el equipo de la provincia de El Oro se enfrentará a Leones del Norte, la escuadra que ha sorprendido en la Serie B de la LigaPro. 

Los dirigidos por el estratega argentino Raúl Antuña llegan a este encuentro con la misión de imponer su jerarquía. El ataque del equipo de Machala, que lucha por un puesto en el hexagonal final de la LigaPro, se encomendará al olfato goleador del argentino Agustín Herrera y a la velocidad y habilidad de Ángel Mena

Orense
El vendaval verde quiere empezar con éxito su camino en la Copa Ecuador 2025.cortesía

Actualmente, Orense se ubica en la séptima posición del campeonato nacional con 38 puntos, demostrando ser un rival competitivo y con aspiraciones.

Del otro lado, el cuadro ibarreño, comandado por el director técnico Juan Zubeldía, hermano del reconocido DT Luis Zubeldía, intentará dar el golpe sobre la mesa. Leones del Norte basará su propuesta en la experiencia y liderazgo del volante Wilmer Godoy. El mediocampista, fichado a mitad de año, se ha convertido en una pieza fundamental para el objetivo del equipo: lograr el ascenso a la Serie A de la LigaPro. 

¿Cuándo y dónde ver Leones del Norte vs. Orense?

El emocionante encuentro de los 16avos de final de la Copa Ecuador se disputará en el Estadio Olímpico de Ibarra. El pitazo inicial está programado para las 19:00 (hora de Ecuador).

Para no perderte ningún detalle de este decisivo partido, la transmisión oficial estará a cargo de DSports y la plataforma de streaming DGo.

