Este sábado 24 de junio, finalmente se lleva a cabo el festival Wankabeats. Un proyecto que por algunas situaciones sociales del país se tuvo que reprogramar, pero que no ha querido dejar la promesa incumplida a su público.

Siete artistas, entre nacionales e internacionales, son los invitados a prender la fiesta para los amantes de la música alternativa. En esta ocasión es el cantautor dominicano Vicente García quien da los detalles de su presentación.

Expreso Playlist: Volcánico, la explosión sonora de Swing Original Monks Leer más

A Guayaquil, ciudad de la que la escena tropical de su país siempre le ha hablado bien, llega con un nuevo EP y un espectáculo renovado.

Su más reciente proyecto musical, que lleva por nombre Desde otro malecón, va a ser estrenado a nivel internacional en Guayaquil. Así fue la entrevista con EXPRESIONES.

¿Cómo van los pormenores para este tour que recién sale del horno?

Estamos en los preparativos y conceptualizando todo el show. Terminando las luces, los visuales, y con mucha ilusión por la salida de todas las fechas de la gira (31). Ecuador va a ser de los primeros en ver lo que hemos preparado. Este show es más movido y tiene una experiencia más inmersiva para las personas. Es una experiencia completa, y aunque se canceló el Wanka el año pasado, valió la pena la espera.

¿Fue difícil decidir el setlist tras 20 años de carrera?

Nos dejamos llevar por la parte rítmica, del sabor de los sonidos caribeños como el merengue y la bachata. Hay canciones a piano y voz, pero prima la fiesta.

¿Alguna canción que sea irrenunciable?

Hay varias que para el público no pueden faltar. Te soñé y Dulcito e’ coco son el clímax del concierto. También hay otras más personales que, por alguna y otra razón, tocan una fibra más íntima en mí, como puede ser La esquinita. Esta habla del momento en el que mi papá partió.

Esta pregunta puede ser difícil para un artista. ¿Pero cuál no le gusta tocar en vivo?

Hay muchas (risas). Yo entiendo a los shows como una experiencia. Unos son más de reflexión y de ir a escuchar la letra y otros más para bailar. Por ejemplo, en mi último tour que fue sinfónico se tocaron más de las primeras. Y ahora me estoy yendo por el otro lado. En mi carrera he tratado de hacer todo tipo de música. Así es que lo pienso. Va todo según el formato.

Así festejaron a Leticia Leer más

Hay algo que quiero dejar claro. Guayaquil es una ciudad de un solo malecón… Aquí no hay eso de ver la vida ‘Desde otro malecón’, como en su última canción.

(Risas) En Santo Domingo, tampoco. Yo lo sé. El otro malecón solo está en mi fantasía musical, en la letra.

¿Quizá pueda hacer algo de turismo y sí visitar el malecón?

Ahora que me lo dices sí sería chévere hacer una sesión musical ahí. Desde que estoy tocando, y mientras crecía, Guayaquil siempre ha sido una de las plazas más importantes para la música tropical. Los Ilegales, Juan Luis Guerra, Wilfrido Vargas, siempre han dicho que esta ciudad ha sido un lugar especial para ellos. Y yo siempre me decía, ¿cuándo será que yo vaya de gira a Guayaquil? Y esto es una gran ilusión.

Han pasado 20 años desde que sacó No fue un milagro, ¿demostró ya que su éxito no lo fue?

No, no fue un milagro. Yo me acuerdo que duré mucho tiempo tratando de entender que sí era posible vivir de la música. Mi padre, con toda la razón del mundo, me pidió que estudiara una carrera, aunque yo ya estaba haciendo giras. Porque para él, no se sabía lo que podía pasar. Al principio fue difícil hacerme a la idea y estaba ese miedo de la decepción. Estudié Ingeniería en Electrónica. La terminé y volví a la música. Yo lo agradezco. Y me sirvió muchísimo.

Ahora que llegó a los 40 años, ¿qué lo inspira a componer a diferencia de los 20?

Yo creo que uno empieza a ver la composición más allá del impulso. Que así era para mí al principio. No sé, me sentía mal, me cortaban y así nacían las canciones. Pero con la edad, uno empieza a ser más reflexivo sobre la vida y no solo del amor. Analizas también más tus procesos y sí hay una evolución. Pero todavía le doy la bienvenida a los momentos ‘eureka’. Son bellos. Pero uno sí puede cultivarlos para que se den más seguidos.

El 'Hotel Miranda!' abrirá sus puertas en Guayaquil Leer más

¿Qué se ve al otro lado del malecón?

Esta es una imagen que tuve como hace dos años. La apunté por ahí y en algún momento escribí algo de la canción. Y ahora es la punta de lanza de un nuevo proyecto. Y así se van dando las cosas. Uno entiende que la inspiración también se alimenta. Las tres canciones de este EP me hacen dar un giro tras el disco Camino al sol, que era muy reflexivo sobre lo que ocurrió en la pandemia. Esto es más de gozar la vida y ver aquello de lejos.

¿Qué sintió cuando se acabó la pandemia?

Bueno, salir a mí me dio trabajo. Yo duré un rato tratando de entender cuál era la labor del músico, del que sale y canta. Si solo era entretenimiento y, por un momento, pensé que esta debía elevar el espíritu sino no servía. Pero luego entendí que deben estar ambas cosas y es esencial. Pero ya vamos en camino, viendo salir el sol.