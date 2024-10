Joker 2: Joaquin Phoenix y Lady Gaga cuenta como se sumaron a la película

Joker 2 es la película más comentada de redes sociales. El entusiasmo que ha generado la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga tiene a miles de fanáticos conversando de la cinta. Aunque las cr´´iticas son agridulces, hay muchos secretos que conocer detrás de esta producción.

El estreno oficial es este 4 de octubre a nivel mundial, aunque en muchas partes del mundo ya se ha podido ver. Como es el caso de Ecuador en el que desde el 2 de octubre ha habido funciones especiales para prensa e invitados especiales.

Está dirigida por Todd Phillips. La primera película fue un éxito rotundo, ganando múltiples premios, incluyendo el Oscar para Joaquin Phoenix, y recaudando más de mil millones de dólares en taquilla.

En esta nueva entrega, los espectadores encuentran a un Arthur Fleck (Jocker), esta vez internado en el reclusorio mental Arkham, mientras espera su juicio. A través de su lucha interna, Arthur no solo encontrará el amor, sino también la música que siempre ha estado dentro de él. Acompañado por Lady Gaga, quien interpretará a Lee Quinzel, la secuela promete profundizar aún más en la locura y la humanidad del Joker.

¿Por qué se titula Joker 2: Folie A Deux?

El título de la segunda entrega de este personaje es Joker: Folie À Deux, una mezcla de inglés y francés. Se traduce como Joker: Locura de dos o Joker: Locura compartida. La expresión francesa folie à deux hace referencia a un trastorno psicológico raro en el que dos personas cercanas comparten las mismas alucinaciones o delirios, también conocido como psicosis compartida.

Esta idea encaja perfectamente con el tono de la película, que se centra en la conexión caótica y compleja entre Arthur Fleck y el personaje de Lee Quinzel (interpretada por Lady Gaga).

En palabras de Joaquin Phoenix y Lady Gaga

Entrevista con Joaquin Phoenix

¿Por qué surgió la idea de la secuela de Joker?

Todd Phillips y yo comenzamos a hablar sobre encontrar una nueva historia para contar con el personaje, quizá a mitad del rodaje de la primera película, mucho antes de su estreno. Incluso entonces, ambos sentíamos que había más por explorar con el personaje. Me gustaba la idea y el desafío de continuar la historia, pero explorando diferentes tonos.

¿Cómo fue trabajar con Lady Gaga (Lee Quinzel)?

"Encontré que ella no tiene ego y tiene una determinación feroz por meterse de lleno con nosotros. Fue una gran experiencia tener a alguien que estuviera dispuesto a ir a donde la escena nos llevara. No creo que haya muchos actores cómodos trabajando de esa manera, donde las cosas pueden cambiar de un momento a otro y estás probando diferentes versiones. Pero ella estaba dispuesta a todo. Obviamente tiene una gran voz y un gran vibrato, y pensé que moderar esas cosas sería difícil para alguien con tanto talento, pero vi a alguien que realmente trabajó en ello, entendió que Todd quería que hubiera una crudeza en el personaje en la forma en la que canta, y es algo que ella desarrolló y entregó en cada momento."

La música y la danza son importantes en esta historia. ¿Como fue el proceso de la coreografía con Michael Arnold?

Michael Arnold realmente aborda la danza a través de los ojos del personaje. Algunos de mis momentos favoritos fueron cuando simplemente estábamos en el estudio y él ponía una canción y comenzaba a sentir algo, y comenzaba a bailar. Y muy rápidamente identificas las cosas que realmente funcionan y lo que parece ser el personaje, y las cosas que no funcionan. Él no es delicado con nada. Puede ayudar a ajustar las cosas para tu habilidad o tipo de cuerpo, porque puede hacer cualquier cosa, cualquier tipo de baile. Y, por supuesto, yo estaba limitado, pero es un maestro maravilloso y se preocupa mucho por lo que hace. Realmente, genuinamente lo ama, y eso es contagioso y agradable.

Entrevista con Lady Gaga

¿Cuál fue la reacción principal al leer el guion de Joker: Folie À Deux?

Mi sensación al leer el guion inicialmente fue que estaba emocionada por lo mucho que había espacio para jugar. Sentí que, aunque el guion era muy intencional y quedaba claro que iba a ser una historia de amor, la manera en la que íbamos a contar esa historia de amor iba a ser diferente a cualquier cosa que cualquiera de nosotros haya hecho o visto antes. Y eso también significaba que Lee debía ser un personaje que nunca habíamos experimentado antes. Así que una de mis cosas favoritas del guion era lo real que era ella.

Harley Quinn ha sido representada en cómics y televisión muchas veces. ¿Qué hizo para que fuera diferente?

Por supuesto, pensé en todas las maneras en las que Harley Quinn ha existido en el mundo antes de este guion, pero me emocionaba crear a Lee en el mundo de Todd y Joaquin, y su mundo para Joker era tan diferente a cualquiera que hubiéramos visto antes. Y esta historia del nacimiento del Joker, es extremadamente sincera y emocional. Así que sabía que Lee también tenía que estar anclada en ese mismo tipo de humanidad para que esta película funcionara. Trabajé mucho con Todd y Joaquin todos los días para sacar a relucir su humanidad en medio de una película y una historia que es salvaje.

Esta cinta tiene mucha música. ¿Cómo se entrelaza con la fantasía y la realidad?

Todd siempre decía que había música dentro de Arthur, y me resulta difícil hablar sobre la génesis de cualquier cosa en esta película sin empezar por él y la primera película. Así que para mí, la música juega un papel enorme en esta película porque es parte de lo que da vida al Joker, da vida a Arthur, y creo que, de alguna manera, en ocasiones se convierte en una metáfora de cómo Arthur se convierte en Joker. Esta música dentro de él. Y también creo que es una expresión en cada momento de cosas que simplemente no se pueden decir en la escena con palabras. Tenía que decirse con música y baile. Pensé que la música fue muy cuidadosamente elegida para esta película; siempre pusieron la historia en primer lugar, y todo estaba conectado con una parte real de estos personajes. No sé si la música habría funcionado en esta película sin eso. Creo que parte de lo que hace que toda esta actividad alocada tenga sentido para nuestros corazones mientras la vemos es el hecho de que hay algo de verdad en todo ello.

