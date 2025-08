Caso Epstein: quiénes ayudaron, quiénes callaron y quiénes hablaron

La historia de Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de liderar una red internacional de tráfico sexual de menores, sigue generando controversia. A pesar de su muerte en prisión en 2019, el caso ha sido reabierto en múltiples frentes, con la desclasificación de archivos, declaraciones de figuras públicas y una creciente presión por parte de la sociedad civil para conocer la verdad completa.

El origen del escándalo

Epstein fue un empresario neoyorquino que construyó una fortuna rodeado de lujos y conexiones con la élite mundial. Entre 1994 y 2004, según documentos oficiales, Epstein reclutó y abusó sexualmente de decenas de niñas menores de edad, muchas de ellas en su propiedad en Little St. James, una isla privada en el Caribe.

La red que operaba incluía vuelos privados, mansiones en Nueva York y Florida, y una compleja estructura de complicidad. En 2005, Epstein logró evitar cargos graves mediante un acuerdo secreto con fiscales de Florida. Sin embargo, en 2019 fue arrestado y acusado formalmente. Un mes después, lo hallaron muerto en su celda en circunstancias que generaron sospechas.

Silencios institucionales y complicidades encubiertas

En julio de 2025, el FBI y el Departamento de Justicia concluyeron oficialmente que Epstein se suicidó y que no existía una “lista de clientes” incriminatoria. Esta afirmación, respaldada por 300 GB de evidencia digital, incluyó más de 10 mil imágenes y videos de abuso sexual a menores. Sin embargo, el informe también aclaró que no se encontraron pruebas suficientes para acusar a terceros no procesados previamente.

La pareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, fue condenada a 20 años de prisión por tráfico de personas y explotación sexual de menores. Pero más allá de ella, ningún otro nombre ha sido judicializado, lo que ha generado indignación pública. La lista de “masajistas” publicada en los archivos desclasificados contiene 254 nombres, muchos de los cuales permanecen ocultos para proteger a posibles víctimas.

El silencio de instituciones como el FBI en años anteriores, así como el encubrimiento de fiscales que negociaron acuerdos con Epstein, ha sido duramente criticado. El director actual del FBI, Kash Patel, aseguró en una declaración pública a inicios de este año que la agencia está entrando en una nueva era de transparencia y justicia, prometiendo que “no habrá encubrimientos”

FOTO DE CNN La cadena de televisión CNN reveló fotos donde se muestra una amistad cercana entre Donald Trump y Jeffrey Epstein Dafydd Jones/CNN

Donald Trump y su vínculo con Epstein

En 2025, el nombre de Donald Trump volvió a aparecer en los archivos del Departamento de Justicia relacionados con Epstein. Aunque el expresidente ha negado cualquier implicación directa, admitió públicamente que Epstein “robó” a jóvenes que trabajaban en el spa de su club privado Mar-a-Lago, entre ellas Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes del caso.

Trump aseguró que, tras descubrir que Epstein contrataba a empleadas de su club para convertirlas en "masajistas", le prohibió el ingreso a Mar-a-Lago. Sin embargo, documentos filtrados y declaraciones de exfuncionarios del DOJ revelan que el nombre de Trump aparece “múltiples veces” en registros vinculados a reuniones y contactos con Epstein.

Además, Trump ha sido acusado de intentar frenar la publicación de documentos clave del caso. Aunque prometió transparencia, su administración ha bloqueado la divulgación de transcripciones del gran jurado y ha enfrentado críticas por proteger a figuras cercanas. En respuesta, Trump presentó una demanda por difamación contra el Wall Street Journal por $10 mil millones de dólares, tras la publicación de una carta sugestiva supuestamente escrita por él en un álbum de cumpleaños de Epstein.

Las voces que rompieron el silencio

A pesar de los años de encubrimiento y presión institucional, varias víctimas de Jeffrey Epstein han alzado la voz públicamente, convirtiéndose en símbolos de resistencia y justicia. Entre ellas, destaca Virginia Giuffre, quien denunció haber sido traficada por Epstein desde los 16 años y abusada por figuras como el príncipe Andrés de Inglaterra. Aunque retiró su demanda tras un acuerdo económico, Giuffre ha mantenido su activismo y continúa exigiendo que se revelen todos los nombres implicados.

También han hablado Annie y Maria Farmer, hermanas que fueron abusadas por Epstein y Ghislaine Maxwell en distintas propiedades. Annie fue la única víctima en testificar en el juicio contra Maxwell en 2022, y en 2025 ha reiterado en declaraciones públicas que “el silencio institucional sigue siendo el mayor cómplice del abuso”.

El abogado Brad Edwards, representante de más de 50 víctimas, ha afirmado en FM Cosmos que “el comportamiento de Epstein fue sistemático y cotidiano”, y que muchas de las sobrevivientes aún temen represalias por hablar. Edwards ha sido una figura clave en la lucha por la justicia, presionando para que se revelen los registros de vuelo, las listas de contactos y los acuerdos judiciales que protegieron a Epstein durante años.

