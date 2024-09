Lady Gaga tiene nuevo álbum: Harlequin es el soundtrack de Joker 2

Lady Gaga anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo álbum Harlequin, el cual será presentado el próximo viernes 27 de septiembre. Este trabajo servirá como banda sonora complementaria para la secuela de la película Joker: Folie à Deux, protagonizada por la cantante y actriz.

Sting en Cuenca: lugar y fecha de su concierto Leer más

RELACIONADAS Rosalía le pone fecha a su nuevo lanzamiento Omega

La noticia fue revelada a través de las redes sociales de Lady Gaga, donde la estrella compartió la portada y la lista completa de canciones. La diva del pop fue concisa con su mensaje, poniendo sola la fecha pero generando gran expectativa entre sus seguidores.

Ahora no solo será la protagonista de la película junto a Joaquín Phoenix, sino también le pondrá voz a trece nuevas canciones inspiradas en su papel.

Los rumores sobre este nuevo lanzamiento comenzaron semanas atrás cuando Gaga dejó pistas sobre un proyecto llamado LG6.5, acompañado de letras misteriosas y vallas publicitarias en varias ciudades de Estados Unidos. Los fanáticos rápidamente especularon que se trataba de un álbum vinculado a su participación en la película Joker.

Portada del vinilo de Harlequin de Lady Gaga Cortesía

Antes de confirmar el álbum, la también actriz compartió en Instagram algunas frases intrigantes como "Estoy lista para la entrevista" y "No me digan qué debo vestir", lo que incrementó la emoción entre sus seguidores y alimentó las teorías sobre el próximo lanzamiento.

¿Dónde y cómo comprar Harlequin de Lady Gaga?

El álbum Harlequin ya está disponible para preordenar en su sitio web oficial, donde se pueden adquirir vinilos y ediciones especiales. En su web están los detalles de compra de las cuatro versiones disponibles. Estos son:

Harlequin vinilo, edición exclusiva ($ 33)

Harlequin vinilo, edición standard ($ 33)

Harlequin, cd standard ($ 14)

Harlequin, versión digital ($ 10)

La lista de canciones de Harlequin

El Tracklist

1. Good Morning

2. Get Happy

3. Oh, When The Saints

4. World On A String

5. If My Friends Could See Me Now

6. That's Entertainment

7. Smile

8. The Joker

9. Folie à Deux

10. Gonna Build A Mountain

11. Close To You

12. Happy Mistake

13. That's Life