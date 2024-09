Sting en Cuenca: lugar y fecha de su concierto

El música británico Sting acaba de emprender su nueva mundial y Ecuador es´ta en su agenda. El ganador de 17 premios Grammy, se presentará en Cuenca el próximo 28 de febrero de 2025 como parte de su tour STING 3.0. El concierto tendrá lugar en el Estadio Serrano Aguilar y será parte del recorrido del músico británico por Latinoamérica, el cual está organizado por FTC LIVE y Live Nation. En esta nueva etapa de su carrera, el cantante estará acompañado por Dominic Miller, guitarrista, y Chris Maas en la batería.

La gira STING 3.0 comenzó en Europa durante el verano y también ya tuvo fechas en Norteamérica, recibiendo críticas positivas. Según Oakland Press, "es una actuación de la que se hablará por años", mientras que Detroit Free Press destacó que el espectáculo "conecta los dotes artísticos desde los éxitos de The Police hasta sus incursiones en solitario con jazz". En esta serie de conciertos sus fanáticos pueden escuchar sus más grandes éxitos, sin dejar de lado los temas nuevos como I wrote your name (Upon my heart), lanzado el 5 de septiembre.

La gira de Sting por América Latina

El tour recorrerá diversas ciudades de Latinoamérica, comenzando el 14 de febrero de 2025 en Río de Janeiro y finalizando el 7 de marzo en Ciudad de México. Entre las paradas también se encuentran Santiago de Chile, Buenos Aires, Lima y Bogotá. En Ecuador, Sting ofrecerá un único concierto en Cuenca, lo que convierte esta fecha en una oportunidad especial para sus seguidores locales. Una ciudad que pocas veces recibe a artistas de esta talla.

Las fechas de venta de las entradas de Sting en Ecuador

Las entradas para el concierto estarán disponibles en preventa para los miembros del club de fans de desde el 24 de septiembre a través de su página oficial. Para el público en general, la preventa con tarjetas del Banco del Austro se realizará del 26 al 29 de septiembre, y la venta general iniciará el 30 de septiembre.

A lo largo de su carrera, Sting ha sido reconocido como uno de los artistas más influyentes del mundo, tanto por su trabajo como solista como por su liderazgo en la banda The Police. Además de su éxito en la música, ha sido un activista comprometido, fundando el Rainforest Fund junto a su esposa Trudie Styler en 1989 para proteger las selvas tropicales y sus comunidades indígenas.

