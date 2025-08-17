EN VIVO | Técnico Universitario vs. Emelec: Minuto a minuto del partido de LigaPro

Desde las 15:30, el estadio Bellavista de Ambato se convertirá en el epicentro de la fecha 25 de la LigaPro. Técnico Universitario recibe a Emelec en un partido cargado de tensión y expectativas, donde ambos clubes llegan con la misma urgencia: ganar. Sin embargo, el destino que persiguen es diferente.

Los ambateños, golpeados por una racha de cinco partidos sin sumar de a tres, tienen la misión de escapar del fantasma del descenso.

Su lucha es por mantenerse en la categoría y devolverle una sonrisa a su hinchada, que no ha perdido la fe en el “Rodillo Rojo”. Cada punto cuenta y esta cita en casa podría marcar un giro crucial en sus aspiraciones de permanencia.

Alineaciones de Técnico Universitario y Emelec

Dos equipos en buen momento: Técnico U. y Emelec

Del otro lado aparece Emelec, que pese a un torneo irregular, ha encontrado señales de recuperación. Los “Eléctricos” acumulan cuatro encuentros sin perder y buscan consolidar esa mejoría para alcanzar un lugar en el primer hexagonal, el espacio reservado para los clubes que sueñan con el título y la clasificación internacional.

El desafío es grande, pero el equipo de Guayaquil se aferra a su historia y a la calidad de su plantel para seguir escalando posiciones.

El duelo tiene ingredientes especiales: dos equipos necesitados, dos estilos que prometen chocar en un partido abierto y una hinchada que, tanto en Ambato como en Guayaquil, estará pendiente del desenlace. Bellavista será testigo de noventa minutos donde cada balón tendrá un peso extra y cada error puede significar demasiado.

Con objetivos distintos, pero con la misma urgencia de sumar, Técnico Universitario y Emelec protagonizan un enfrentamiento que promete emociones fuertes. Aquí podrás seguir el minuto a minuto de un compromiso que puede definir rumbos en esta recta final de la LigaPro.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido de Técnico Universitario vs Emelec

