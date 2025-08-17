Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Técnico Universitario recibe a Emelec en el estadio Bellavista.
Técnico Universitario recibe a Emelec en el estadio Bellavista.Miki Rodríguez

EN VIVO | Técnico Universitario vs. Emelec: Minuto a minuto del partido de LigaPro

El Bombillo visita Ambato en crucial duelo por la fecha 25 de LigaPro 2025

Desde las 15:30, el estadio Bellavista de Ambato se convertirá en el epicentro de la fecha 25 de la LigaPro. Técnico Universitario recibe a Emelec en un partido cargado de tensión y expectativas, donde ambos clubes llegan con la misma urgencia: ganar. Sin embargo, el destino que persiguen es diferente.

RELACIONADAS

Los ambateños, golpeados por una racha de cinco partidos sin sumar de a tres, tienen la misión de escapar del fantasma del descenso. 

Su lucha es por mantenerse en la categoría y devolverle una sonrisa a su hinchada, que no ha perdido la fe en el “Rodillo Rojo”. Cada punto cuenta y esta cita en casa podría marcar un giro crucial en sus aspiraciones de permanencia.

Alineaciones de Técnico Universitario y Emelec

Dos equipos en buen momento: Técnico U. y Emelec

Dani Alves y sus fotos que sorprenden al mundo.

Dani Alves impacta a sus seguidores mostrando la Biblia y un mensaje de fortaleza

Leer más

Del otro lado aparece Emelec, que pese a un torneo irregular, ha encontrado señales de recuperación. Los “Eléctricos” acumulan cuatro encuentros sin perder y buscan consolidar esa mejoría para alcanzar un lugar en el primer hexagonal, el espacio reservado para los clubes que sueñan con el título y la clasificación internacional. 

El desafío es grande, pero el equipo de Guayaquil se aferra a su historia y a la calidad de su plantel para seguir escalando posiciones.

RELACIONADAS

El duelo tiene ingredientes especiales: dos equipos necesitados, dos estilos que prometen chocar en un partido abierto y una hinchada que, tanto en Ambato como en Guayaquil, estará pendiente del desenlace. Bellavista será testigo de noventa minutos donde cada balón tendrá un peso extra y cada error puede significar demasiado.

Con objetivos distintos, pero con la misma urgencia de sumar, Técnico Universitario y Emelec protagonizan un enfrentamiento que promete emociones fuertes. Aquí podrás seguir el minuto a minuto de un compromiso que puede definir rumbos en esta recta final de la LigaPro.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido de Técnico Universitario vs Emelec

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Luisa González anuncia carnetización para fortalecer la militancia de la RC

  2. La CNA cuestiona reciente archivo de denuncia sobre pagos millonarios del IESS

  3. Geofísico alerta que sismos podrían cambiar el comportamiento del volcán Cotopaxi

  4. Volcamiento de tanquero causa cierre total en Tababela, Quito

  5. Desaprobación a la gestión de Boluarte sube al 96 % y la de primer ministro al 80 %

LO MÁS VISTO

  1. Riesgo en Cotopaxi: Geofísico reporta 180 réplicas sísmicas

  2. Los dueños de la salud: $ 25 millones del afiliado al IESS se destinaron a auditorías

  3. Nuevo reglamento educativo en Ecuador: ¿Qué cambia sobre los uniformes escolares?

  4. Las 10 universidades más destacadas de Ecuador en 2025, según SCImago

  5. Río Guayas: Estas son las nueve rutas planeadas en la Hidrovía

Te recomendamos