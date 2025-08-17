Expreso
Liga de Quito recibe a Manta por la fecha 25 de LigaPro.
Liga de Quito recibe a Manta por la fecha 25 de LigaPro.

Liga de Quito vs. Manta | EN VIVO: El minuto a minuto del partido de LigaPro de HOY

EN VIVO: LigaPro 2024: Liga de Quito recibe a Manta en un duelo de urgencias y presión

Liga de Quito afronta un partido clave en la fecha 25 de la LigaPro, hoy 17 de agosto desde las 13:00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde se medirá ante Manta FC en un duelo cargado de tensión y contrastes. 

Los Albos llegan golpeados en lo anímico tras una dura semana: primero la derrota en el clásico capitalino ante Aucas (1-0) por el torneo local, y después el revés sufrido en Brasil frente a Botafogo (1-0) por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Alineaciones de Liga de Quito y Manta

Ambos equipos con la urgencia de ganar

 Dos tropiezos consecutivos que han dejado en entredicho su confianza y que obligan a un rápido recomponerse para no perder terreno en la lucha por los primeros lugares.

El desafío para Liga será recuperar su esencia futbolística. El equipo del DT Tiago Nunes necesita volver a mostrar un medio campo sólido, con control de los tiempos y precisión en el juego colectivo. 

La concentración será determinante, ya que el rival juega con la presión de estar en zona de peligro y cada error podría costar caro. El respaldo de su hinchada en el Rodrigo Paz será clave para reanimar a un plantel que no puede permitirse otro traspié.

Del otro lado, Manta llega en estado crítico. El cuadro manabita ocupa la casilla 15 de la tabla y atraviesa un presente sombrío con cuatro jornadas sin conocer la victoria. La urgencia es total: solo los tres puntos le permiten seguir soñando con escapar del hexagonal del descenso. 

La previa anuncia un choque de alta tensión. Liga busca reencontrarse con su identidad y reafirmar su jerarquía, mientras que Manta pelea contra el reloj para sobrevivir. En los 90 minutos no solo estarán en juego tres puntos, sino la confianza, el carácter y las verdaderas aspiraciones de ambos clubes.

Sigue aquí el minuto a minuto el partido Liga de Quito vs Manta

