Barcelona SC vs Macará EN VIVO: Sigue aquí el minuto a minuto del partido de LigaPro

El Ídolo se juega la oportunidad de continuar en la pelea por la punta, pero el Guaytambo busca salir del fondo de la tabla

El fútbol ecuatoriano se prepara para un emocionante encuentro. Este domingo 17 de agosto, a partir de las 18:00 (hora local), el Barcelona Sporting Club recibe a un necesitado Macará en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en un partido crucial por la fecha 25 de la LigaPro.

El conjunto amarillo, segundo en la tabla del torneo con 44 puntos, vive un gran momento bajo la dirección de Ismael Rescalvo. Llega a este partido con el objetivo de lograr su tercera victoria consecutiva, después de haber superado a El Nacional (2-1) y Orense (2-0).

Una victoria en condición de local le permitiría al cuadro torero mantenerle más cerca del líder, Independiente del Valle (IDV), y fortalecer sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

Por otro lado, la realidad de los ambateños es muy diferente. El equipo celeste, dirigido por el estratega argentino Guillermo Sanguinetti, atraviesa una situación crítica, ubicado en la decimocuarta posición con apenas 24 unidades.

El Guytambo necesita desesperadamente sumar para escapar de los puestos de descenso. Sin embargo, su reciente empate sin goles ante Delfín no les da mucho margen de tranquilidad.

La última vez que se enfrentaron Barcelona y Macará fue el 26 de abril por la fecha 10 de la LigaPro. En esa ocasión, en el Bellavista de Ambato, la victoria se quedó con el ídolo con el único tanto de Jesús Trindade.

Este compromiso podrá ser disfrutado por todos los hinchas de estos equipos por las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. El duelo de este domingo 17 de agosto no será trasmitido por un canal de televisión abierta.

Alineaciones de Barcelona y Macará | Fecha 25 de LigaPro

EN VIVO | Barcelona vs Macará en la fecha 25 de la LigaPro

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!