Las mejores canciones de One Direction en las que la voz de Liam Payne destaca

Liam Payne, uno de los miembros de One Direction, no solo aportó su carisma y energía a la banda, sino que su voz desempeñó un rol fundamental en la construcción del sonido del grupo. Con su característico tono profundo y versátil, Payne se destacó en canciones que necesitaban una voz sólida y emocional. En el último año, Payne ha enfrentado algunos desafíos personales, incluyendo un periodo de recuperación tras un problema de salud, lo que

A lo largo de su trayectoria en One Direction, Liam tuvo momentos inolvidables al frente de temas icónicos, consolidándose como una de las voces principales en baladas y canciones melódicas. Tras su fallecimiento es bueno recordar que aunque ya no esté con nosotros su voz estará permanente en las canciones de la banda británica. Estos son algunos temas donde se escucha más su voz.

Las cinco canciones donde más puedes escuchar la voz de Liam Payne

Little Things: En esta balada romántica escrita por Ed Sheeran, la voz de Liam Payne queda perfecta en las estrofas iniciales y aporta un tono suave y personal. Los fans suelen mencionar que su interpretación le da un toque especial, haciendo que la letra se sienta más emotiva y cercana. More Than This: En este track Liam toma el liderazgo en la primera estrofa y el estribillo, donde su tono profundo es clave para transmitir la melancolía de la canción. Esta es uno de los temas en el que muestra una de sus mejores interpretaciones vocales en la era temprana de One Direction. Story of My Life: En este exitoso sencillo, su voz toma el protagonismo en las líneas de apertura, lo que da al tema un comienzo firme y lleno de emoción. La interpretación de Payne captura la esencia de nostalgia que caracteriza esta canción, haciendo que su voz se convierta en una de las más recordadas del tema. You & I: Otro momento de brillo vocal para Payne, ya que en You & I sus líneas aportan profundidad. Su tono añade un nivel de sentimiento que encaja perfectamente con la lírica romántica y agridulce, lo que hace de esta canción una de sus mejores interpretaciones dentro de la discografía del grupo. Night Changes: Payne toma algunas de las líneas principales en esta canción, que describe el paso del tiempo y los cambios en la vida. Su voz le da un toque maduro al tema, haciendo que se destaque de las baladas tradicionales de la banda.

Otras canciones en las que se escucha mas la voz de Liam Payne

En el repertorio de One Direction, hay varias canciones donde la voz de Liam Payne realmente se destaca, especialmente en temas como Stand Up, Gotta Be You, y Stole My Heart. Si echamos un vistazo a los álbumes Take Me Home, Up All Night, y Made in the A.M., se nota que Liam tiene un rol importante en muchos de estos temas. Up All Night en particular es un disco donde se escucha mucho a Liam, ya que su voz versátil aporta la energía y profundidad que caracterizan varias de las canciones de esta era temprana del grupo.

Liam Payne siempre fue una pieza fundamental en el sonido único de One Direction. Con su voz distintiva y emocional, aportó intensidad y matices a muchas canciones que sin él no tendrían la misma esencia. Aunque cada miembro contribuyó al éxito de la banda, hay ciertos temas que serían impensables sin la voz de Payne.

