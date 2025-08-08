AMC sanciona a tutora tras rescatar perra y cachorros en grave estado de salud

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) de Quito inició un proceso sancionador contra la tutora de una perra y sus cachorros, encontrados en condiciones deplorables de salud y seguridad en la parroquia Chillogallo, al sur de la ciudad. La intervención se realizó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre el maltrato animal.

Durante la inspección, los agentes de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) constataron que la canina estaba en un estado crítico de desnutrición extrema. Sus costillas y caderas eran visibles a simple vista, y presentaba cortes y golpes en distintas partes de su cuerpo. De los cinco cachorros que había parido, dos murieron por falta de atención y exposición a condiciones inadecuadas.

📍#InspeccionesUBA | En el sur de Quito nuestro equipo, junto a @amcquito y Policía Nacional verificó una canina en condiciones inadecuadas: encadenada con un collar improvisado de manguera y alambre, de tamaño tan corto que le impedía moverse o acostarse.



Abrimos hilo 🧵 (1/3) pic.twitter.com/JFdbGC1ksb — Unidad de Bienestar Animal Quito (@UBAQuito) August 7, 2025

Mario Puente, líder zonal de la AMC en Quitumbe, señaló que “los vecinos reportaron que los animales vivían entre sus propias heces, sin refugio adecuado ni acceso a atención veterinaria”. Además, indicó que la tutora adoptó a la perra hace un año, pero no garantizó su cuidado ni bienestar.

Este caso se suma a otra intervención realizada el 7 de agosto, cuando la AMC y la Policía Nacional verificaron a otro can en el sur de Quito estaba encadenado con un collar improvisado de manguera y alambre. La cadena era tan corta que le impedía moverse o acostarse. La canina no contaba con carnet de vacunación ni estaba esterilizada, y fue abandonada por su anterior cuidador. El animal fue retirado de inmediato para recibir atención veterinaria y una vida digna. Se abrirán los procesos legales correspondientes para sancionar esta situación.

Sanciones economicas

Según el Código Municipal de Quito, el maltrato animal es una infracción muy grave, que puede sancionarse con multas de hasta 10 remuneraciones básicas unificadas, equivalentes a 4.700 dólares, por causar daño o sufrimiento intencional a los animales de compañía.

En 2024, la AMC emitió 244 sanciones relacionadas con fauna urbana, de las cuales 42 correspondieron a casos de maltrato animal. En lo que va del 2025, se han registrado 162 sanciones, con 45 casos específicos de maltrato a animales domésticos.

