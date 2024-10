Liam Payne: La vida y carrera de un ícono del pop

Liam Payne, el famoso cantante y exintegrante de One Direction, ha fallecido trágicamente tras caer del tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, Argentina. La noticia ha dejado a sus fans y seres queridos en estado de shock, conmocionando a la comunidad musical y a millones de seguidores en todo el mundo.

Liam Payne, exintegrante de One Direction, muere en Argentina Leer más

Liam fue un cantante y compositor británico, conocido por ser uno de los miembros de la exitosa banda One Direction. Nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra, Payne comenzó su carrera musical a una edad temprana, pero ganó fama internacional tras participar en el programa de talentos "The X Factor" en 2010.

Carrera con One Direction

One Direction se formó en 2010 durante "The X Factor" y rápidamente se convirtió en una de las bandas más populares del mundo. Durante su tiempo con el grupo, lanzaron cinco álbumes, todos ellos alcanzando el número uno en las listas de éxitos.

Entre sus éxitos más conocidos se encuentran canciones como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" y "Best Song Ever." La banda vendió más de 50 millones de álbumes en todo el mundo y ganó numerosos premios, incluidos Brit Awards y American Music Awards.

RELACIONADAS Tom Holland se une al mundo de los negocios con su propia cerveza sin alcohol

Carrera en Solitario

Después de la pausa indefinida de One Direction en 2016, Liam Payne inició su carrera como solista. Su primer sencillo, "Strip That Down", lanzado en 2017, fue un éxito y alcanzó altas posiciones en las listas de varios países. A lo largo de su carrera en solitario, colaboró con varios artistas, incluidos Quavo y Rita Ora, y exploró diferentes géneros musicales.

Las mejores fotos del regreso del Victoria's Secret Fashion Show Leer más

Vida Personal de Liam

Liam ha estado en el centro de atención no solo por su música, sino también por su vida personal. Ha sido parte de relaciones de alto perfil, incluyendo una con la famosa cantante Cheryl Cole, con quien tuvo un hijo en 2017.

Impacto y Legado

Liam Payne es conocido no solo por su talento musical, sino también por su conexión con los fans y su influencia en la cultura pop. Su carrera ha dejado una marca duradera en la industria de la música, y su trabajo es celebrado por millones de admiradores alrededor del mundo.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO