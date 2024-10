Tom Holland se une al mundo de los negocios con su propia cerveza sin alcohol

Tom Holland, conocido mundialmente por interpretar a Spiderman en el universo Marvel, ha decidido sorprender a sus seguidores con un proyecto alejado del cine: su propia marca de cerveza sin alcohol, llamada BERO. Esta noticia no solo causa revuelo por su salto al mundo empresarial, sino también por el trasfondo personal que lo impulsó a crear esta bebida.

El actor, que había estado relativamente alejado del foco mediático desde su participación en Spiderman: No Way Home, reaparece con esta propuesta que tiene un significado profundo para él. BERO no es solo una nueva línea de cervezas; es el resultado de un viaje personal que Holland emprendió para controlar su relación con el alcohol.

Tras haber confesado en el podcast On Purpose con Jay Shetty que luchó con el consumo excesivo de alcohol, el lanzamiento de esta cerveza sin alcohol refleja un cambio radical en su estilo de vida.

“Lo único en lo que podía pensar era en tomar una copa. Me dio mucho miedo”, confesó Holland, quien tomó la difícil decisión de alejarse del alcohol y buscar un equilibrio más saludable.

“BERO nació de un viaje personal y no podría estar más orgulloso de lanzarlo hoy. BERO no es solo una cerveza, es una invitación a vivir plenamente sin renunciar al placer.”

En un comunicado reciente en redes sociales, el actor presentó su nueva creación con orgullo. La marca, que ya está disponible en varios estados de Estados Unidos y pronto llegará a Reino Unido, se enfoca en ofrecer una alternativa premium para quienes buscan un balance entre disfrutar de una buena bebida y mantener un estilo de vida saludable.

El sitio web de Berobrewing refuerza este mensaje, destacando que su producto no es simplemente un sustituto de la cerveza tradicional, sino “el nuevo estándar de oro”. La marca hace hincapié en que el bienestar no se trata de privación, sino de encontrar el equilibrio perfecto entre el placer y la moderación, algo que claramente ha resonado con el propio Holland.

Tom Holland se suma a la lista de famosos emprendedores



Tom Holland no es el primer actor en aventurarse fuera de las pantallas para lanzar su propio negocio. Famosos como Scarlett Johansson con su línea de cuidado de la piel y Millie Bobby Brown con su marca de maquillaje también han demostrado su talento en el mundo empresarial.

Por otra parte, la incursión de Holland tiene un peso emocional particular, ya que está vinculada a su crecimiento personal y su deseo de crear algo que ayude a otros a disfrutar de la vida de una manera más equilibrada.

Este proyecto, más allá de ser un nuevo emprendimiento, parece ser una forma en la que el actor británico busca transformar una experiencia difícil en algo positivo, tanto para él como para su audiencia.

