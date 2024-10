Metro de Roma promueve lectura y flota de drones sobrevuela Pentágono. El mundo hoy

Cierran dos playas de Sídney al aparecer miles de misteriosas bolas negras de alquitrán. Dos fallos constitucionales ponen en riesgo las elecciones judiciales en Bolivia. Un terremoto de magnitud 5,9 sacude el este de Turquía sin causar heridos graves ni daños. Así está el mundo este 16 de octubre de 2024.

BRASIL: Gobierno propone endurecer las penas por delitos contra el ambiente

El Gobierno brasileño presentó este martes un proyecto de ley que propone endurecer las penas contra los delitos asociados a la destrucción del medioambiente, en respuesta a los incendios, muchos de ellos provocados, desatados en buena parte del país durante este año.

El proyecto fue remitido a las cámaras legislativas, que desde hace más de seis años buscan sin éxito un consenso sobre el asunto, aunque el debate ha tomado una proporción mayor este año, por la intensidad de los incendios que han afectado a todos los ecosistemas del país, con una especial gravedad en la región amazónica.

Brasil, propicio a las fuegos Según un estudio de la plataforma científica Mapbiomas divulgado la semana pasada, las llamas arrasaron entre enero y septiembre de este año unas 22,3 millones de hectáreas en la Amazonía, y más de la mitad de esa destrucción ocurrió en territorio brasileño. El fenómeno también se registró en los humedales del Pantanal y las sabanas del Cerrado, en la región central de Brasil.

Un incendio forestal en la Reserva Ecológica Contagem, el 24 de septiembre de 2024, en Brasilia (Brasil). EFE

La propuesta del Gobierno aumenta de tres a seis años la pena de reclusión para aquellas personas que hayan provocado incendios en selvas o pastizales, así como endurece las sanciones pecuniarias que se aplican por esos delitos.

También considera como agravantes, con un consecuente aumento de las penas, que las llamas sean desatadas en zonas protegidas y que, por sus dimensiones, pongan en riesgo la vida y las propiedades de otras personas o tengan impacto en la salud pública.

Asimismo, se establecen penas más severas para casos de minería ilegal, tráfico de animales y otros delitos ambientales.

Brasil, al igual que otros países suramericanos, ha sufrido este año una sequía extrema, que en parte ha sido atribuida al cambio climático, pero que se ha agravado con los incendios provocados por muchos hacendados a fin de preparar la tierra para la siembra.

El humo generado por esos incendios llegó a cubrir a mediados de año cerca de la mitad del territorio nacional y se expandió incluso a algunos países vecinos.

AUSTRALIA: Cierran playas al aparecer miles de misteriosas bolas negras de alquitrán

Dos populares playas de Sídney permanecen cerradas este miércoles tras el descubrimiento de miles de bolas negras de alquitrán del tamaño de una pelota de golf, informan hoy las autoridades locales.

El alcalde del distrito de Randwick -en el este de Sídney-, Dylan Parker, indicó que las playas de Gordons Bay y Coogee permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

"El ayuntamiento trabaja en estrecha colaboración con la Autoridad de Protección Ambiental de Nueva Gales del Sur (jurisdicción cuya capital es Sídney) para desarrollar una metodología de limpieza y un proceso de eliminación seguro de los residuos", apunta hoy Parker en su perfil de Facebook.

Los funcionarios se encuentran cerca de escombros desconocidos que fueron arrastrados a la playa de Coogee, lo que provocó el cierre de la playa en Sydney, Australia, el 16 de octubre de 2024. EFE

Los "misteriosos residuos negros con forma de bola", como inicialmente los describían las autoridades locales, fueron descubiertos la tarde del martes en Coogee, mientras que hoy se encontraron en la otra playa.

Un barco de la Autoridad Portuaria trata de recoger las pegajosas bolas negras antes de que lleguen a la arena, mientras que desde el terreno los equipos de limpieza retiran los residuos con palas y guantes.

El ayuntamiento de Randwick, mientras tanto, trata de determinar la cantidad y el origen del material arrastrado por la marea y sospecha de un posible derrame de petroleo.

"Los resultados preliminares de las pruebas encargadas por el ayuntamiento de Randwick muestran que el material es un contaminante a base de hidrocarburos que es consistente con la composición de las bolas de alquitrán", apuntó el consistorio en las redes sociales.

Por su parte, la organización ecologista Sociedad para la Conservación Marítima de Australia alertó de que los animales marinos, tales como tortugas o ballenas jorobadas, se pueden ver afectadas por estos residuos si los ingieren. "Las bolas de alquitrán pueden persistir durante largos períodos en el entorno marino, e incluso pequeñas cantidades pueden alterar cadenas alimentarias enteras, lo que afecta a todo, desde el plancton hasta los depredadores más grandes", señaló la organización desde su perfil de Facebook.

ITALIA: El metro promueve la lectura con citas de la 'Odisea' o 'Pinocho' en sus vagones

Los viajeros del metro de Roma pueden leer desde este martes citas de célebres autores y extractos de obras clásicas como 'La Odisea' en sus vagones gracias a una campaña que busca promover la lectura en el transporte público como alternativa al uso pasivo de las tecnologías.

El objetivo es "transformar los momentos de tránsito diario en oportunidades de lectura, ofreciendo una alternativa al uso pasivo del móvil", señaló Pierluigi Colantoni, director del área creativa y comunicación de la RAI, uno de los organizadores de la campaña 'Cada libro es un viaje', durante el viaje en metro en la presentación.

Una cita del escritor ruso Lev Tolstoi en el tren de la línea A del metro, como parte de una iniciativa para promover la lectura en el transporte público, en Roma, Italia, el 15 de octubre de 2024. EFE

Un tren colorido en el que cada vagón está decorado con un género literario diferente viajará durante dos semanas por la línea de metro A de Roma, que recorre el centro de la ciudad.

Además en el interior de los vagones se pueden leer en los asientos citas de autores como Luigi Pirandello o Stendhal y en las paredes textos cortos y extractos de obras como "dar alegría es la cosa más bella que se puede hacer en el mundo" de Pinocho, novela del florentino Carlo Collodi.

"Cuando lees algo que no está en la pantalla es una experiencia que recordarás más y que te llevará a comprar o leer un libro", aseguró Colantoni.

La iniciativa "nació un día entrando en el metro, donde estábamos muy pocos leyendo", señaló Colantoni que resaltó el consumo excesivo del móvil y la importancia de que el mundo digital acompañe "al mundo real".

BOLIVIA: Dos fallos constitucionales ponen en riesgo las elecciones judiciales

Las decisiones de dos salas constitucionales de Bolivia de declarar este martes "desiertas" las convocatorias para elegir a los jueces de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ) y Constitucional Plurinacional (TCP) han puesto en riesgo nuevamente la realización de las elecciones judiciales previstas para diciembre.

Los fallos fueron emitidos en salas constitucionales de las regiones amazónicas de Pando y Beni, a instancias de candidatos inhabilitados, aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no fue notificado formalmente aún sobre estas decisiones, de las que se enteraron a través de la prensa, dijo a los medios en La Paz el vocal Francisco Vargas.

El presidente en ejercicio, Francisco Vargas, participa en una rueda de prensa este martes en La Paz (Bolivia). EFE

"Vamos a realizar todas las acciones legales, vamos a interponer un recurso, una medida tutelar a esta decisión porque no estamos de acuerdo", declaró Vargas, presidente en ejercicio del TSE.

A su juicio, estas salas se han "extralimitado en el análisis" al buscar que el órgano electoral "sea una especie de suprapoder por encima del Legislativo", encargado de la fase de preselección de candidatos para los comicios judiciales, sobre todo en lo referido a la calificación de los postulantes.

"Este es un golpe a la democracia que no lo hemos visto en los últimos años. Quien habla está ligado al proceso electoral en los últimos diez años y nunca había visto que un proceso electoral tenga tantas trabas", alertó.

Según Vargas, preocupa "de sobremanera el hecho de que no se dé seguridad jurídica al trabajo" del órgano electoral y anunció que este miércoles la Sala Plena se reunirá "para analizar los alcances y emitir un pronunciamiento como órgano electoral".

ESTADOS UNIDOS: Pentágono confirma que flota de drones sobrevoló una de sus bases

El Pentágono confirmó este martes que un enjambre de drones sobrevoló durante días la Base de la Fuerza Aérea de Langley en diciembre de 2023, pero subrayó que ninguno de esos aparatos se percibió como una amenaza.

La subportavoz del Pentágono, Sabrina Singh, admitió en una rueda de prensa que hubo "incursiones" y que la cantidad de drones que sobrevolaron esas instalaciones ubicadas en el estado de Virginia "fluctuó".

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en el Pentágono, en Arlington, Virginia, EE.UU. EFE

"No parecían mostrar una intención hostil. Es algo de lo que hemos estado atentos", dijo.

El diario The Wall Street Journal informó este fin de semana de esos vuelos y precisó que se extendieron durante 17 días y que solían tener lugar entre 45 minutos y una hora después del atardecer.

El periódico recordó que la ley federal prohíbe a las fuerzas armadas neutralizar esos aparatos cerca de las bases estadounidenses si estos no suponen una amenaza inminente. Según su reportaje, los oficiales estadounidenses no creían, no obstante, que estuvieran dirigidos por aficionados dada la complejidad de la operación.

El diario añadió que el personal de Langley canceló misiones de entrenamiento nocturnas preocupado por posibles colisiones con los drones y que se trasladaron los cazas F-22 a otra base. La última aparición de esos drones se produjo el 23 de diciembre.

La subportavoz del Pentágono destacó que los comandantes de cualquier base tienen la autoridad para proteger sus fuerzas e infraestructura, apuntó que ese tipo de incursiones aéreas en territorio estadounidense requieren una coordinación con otras agencias y dijo no saber de dónde partieron esos aparatos.

TURQUÍA: Un terremoto de magnitud 5,9 sacude el país sin causar heridos graves ni daños

Un terremoto de 5,9 grados de magnitud ha sacudido la zona este de Turquía sin causar heridos ni daños de consideración ni alterar las comunicaciones, según informaron las autoridades del país.

El temblor se registró a las 10.46 hora local con epicentro en el distrito de Kale, en la provincia de Malatya, en el sureste de Turquía, según confirmó la agencia de emergencia turca, AFAD.

Detalle de un sismógrafo. Un terremoto de magnitud 5,9 sacude el este de Turquía. EFE

El sismo se originó a unos 10,7 kilómetros de profundidad y se sintió también en las provincias de Elazig, Sanliurfa y Diyarbakir.

Los medios informan de que muchos vecinos abandonaron sus casas y hubo escenas de pánico, con el recuerdo del seismo del 7 de febrero de 2023 que dejó más de 53.000 muertos en el sudeste del país.

Seddar Yavuz, gobernador de Malatya, a unos 670 kilómetros al sureste de Ankara, la capital, afirmó que cuatro personas han resultado heridas al caer desde alturas, y una más debido al derrumbe de un balcón.

Las clases se han suspendido en las cuatro provincias donde se registró el temblor.

Los terremotos de hasta una magnitud 5 son frecuentes en Turquía, atravesada por varias fallas tectónicas, y muchos de ellos no suelen causar mayores estragos.

El sismo del 6 de febrero de 2023, que se registró a lo largo de una falla de cientos de kilómetros en el sureste del país, alcanzó una magnitud 7,8 y causó más de 53.000 muertos y 107.000 heridos.

