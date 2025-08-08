"Mucha demora en citar al denunciado", según abogado de Sarah Gabriela Alarcón

Carlos Luis S´ánchez espera que se cite a Lazito de la farándula

Lazito de la farándula, reportero y presentador de Los Hackers.

El caso sigue. Leonardo Quezada, conocido como Lazito de la farándula se enfrenta a una demanda legal interpuesta por Sarah Gabriela Alarcón, hija de la ex presentadora Gabriela Pazmiño Yépez.

El 9 de julio decidió tomar acciones legales luego de sentirse afectada por los comentarios vertidos en el programa Los Hackers, en el que se la vinculó sentimentalmente con Cezar Augusto, quien era pareja de la ex Miss Ecuador, Virginia Limongi.

La influencer considera que este tipo de afirmaciones afectan su imagen pública y su buen nombre, y no está dispuesta a dejarlo pasar por alto.

"La citación debería darse sin problemas"

A través de su abogado, Carlos Luis Sánchez, la joven presentó formalmente la denuncia en la Unidad Judicial Norte 1 Penal de Guayaquil. “Aunque todavía estamos dentro de los tiempos que la ley permite, se están demorando mucho en citar al denunciado. Ya me estoy quejando por escrito con el juez”, aseguró el profesional.

Según explicó, la citación debería darse sin problemas porque se conoce perfectamente el paradero de Leonardo Quezada. “No se puede saber con certeza quién es el citador porque la Judicatura no lo permite, pero no hay excusa para que la notificación no se realice”, añadió.

La denuncia se basa en una infracción establecida en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual sanciona a quienes hagan expresiones que desacrediten o humillen a otra persona.

De comprobarse esta falta, Lazito podría enfrentar hasta 30 días de prisión y además tendría que hacer frente a una reparación integral del daño causado a la demandante.

El caso ya fue aceptado para revisión por el juez Nelson Rojas Barros, quien firmó el documento correspondiente el miércoles 16 de julio de 2025.

A partir de ahí, lo siguiente es que se cumpla con la citación al denunciado y se fije una fecha para la audiencia respectiva.

No da brazo a torcer

Mientras tanto, el entorno de Sarah Gabriela se mantiene firme. Según allegados trataron de hacer contacto con Gabriela Pazmiño Yépez, madre de la influencer, pero esta se negó porque no está dispuesta a ceder sin importar quién la llame.

Y del otro lado, Lazito, con su estilo relajado, minimiza la situación. A sus cercanos les ha comentado que no pasa nada. Dicen por ahí que el diablo se duerme.

