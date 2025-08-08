Juicio Político: Solanda Goyes enfrentará al Pleno de la Asamblea el 12 de agosto

La Asamblea sesionará el martes 12 de agosto de 2025 para definir el futuro de la vocal del Consejo de la Judicatura

La vocal del consejo de la Judicatura Solanda Goyes es acusada de incumplimiento de funciones.

La Asamblea Nacional ya tiene fecha y hora para el juicio político a la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes. Fue ella misma quien publicó en su cuenta de la red social X la convocatoria para su comparecencia ante el Pleno.

“He sido convocada al Pleno de la Asamblea para comparecer el día martes 12 de agosto de 2025, a las 15h00, en el infundado juicio político que se sigue en mi contra”, señaló la vocal del Consejo de la Judicatura.

Goyes enfrenta una solicitud de juicio político impulsada por el oficialista Fernando Jaramillo, quien la acusa de incumplimiento de funciones. El argumento central de la acusación se basa en el abandono de una sesión en la que estaba previsto aprobar el reglamento para las judicaturas especializadas en materia constitucional.

Sobre la acusación, Goyes indicó que acudirá, pese a considerar que el proceso en su contra carece de fundamento. “Acudiré con todo gusto para decir la verdad de la situación actual del sistema judicial”, escribió.

En el oficio recibido por Goyes por parte del Legislativo se lee: “Se cumple con notificar la convocatoria realizada a la sesión 026 del Pleno de la Asamblea en la que está previsto como tercer punto: juicio político a la doctora Solanda Goyes Quelal”.

Una Judicatura en crisis

Actualmente, de los cinco vocales que conforman el Consejo de la Judicatura, solo tres están en funciones. La ausencia de uno impide que las sesiones del Pleno de esa entidad se instalen. En el caso de Solanda Goyes, no hay suplente acreditado para asumir su puesto.

Además, el proceso de renovación de la Judicatura, a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se encuentra en fase de impugnación a los postulantes. Cada función del Estado envió una terna al CPCCS, y de allí saldrán los nuevos cinco integrantes del Pleno de la Judicatura.

