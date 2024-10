Cheryl Cole se pronuncia en redes tras la muerte de Liam Payne

Estas fueron las palabras de la cantante británica que no fueron dirigidas directamente al papá de su hijo

Cheryl Cole rompe el silencio, pero sus palabras no son dirigidas hacia el cantante británico

Tras la trágica muerte de Liam Payne en Buenos Aires, Argentina, su expareja y madre de su hijo, Cheryl Cole, se pronunció, y sorpresivamente elmensaje que publicó es diferente al que muchos esperaban.

En lugar de centrarse en homenajear al exintegrante de One Direction, Cheryl dirigió su atención a proteger la integridad de su hijo Bear y la del fallecido artista. La cantante subrayó la importancia de mantener su privacidad en estos momentos difíciles, alejándose de la especulación mediática que podría afectar el bienestar de su familia.

"Mientras intento sobrellevar este acontecimiento devastador y superar mi propio dolor en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordarles a todos que hemos perdido a un ser humano.

Liam no solo era una estrella del pop y una celebridad, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre para nuestro hijo de 7 años. Un hijo que ahora tiene que enfrentarse a la realidad de no volver a ver a su padre.

Lo que más me preocupa es que un día Bear tendrá acceso a los informes aberrantes y a la explotación mediática que hemos visto en los últimos dos días. Me rompe aún más el corazón no poder protegerlo de eso en su futuro.

Les ruego que consideren qué utilidad tienen algunos de estos informes, además de causar más daño a todos los que se quedaron atrás recogiendo los pedazos. Antes de dejar comentarios o hacer videos, pregúntense si les gustaría que su propio hijo o familia los leyera.

Por favor, denle a Liam la poca dignidad que le queda tras su muerte para que descanse en paz al fin".

Línea de tiempo de la relación de Liam Payne y Cheryl Cole

2008: Liam conoció a Cheryl cuando audicionó para The X Factor. Ella era juez, y él solo tenía 14 años. 2010: Se volvieron a encontrar cuando Liam regresó al programa como miembro de One Direction. 2015: Se reconectaron en la final de X Factor. 2016: Cheryl solicitó el divorcio de Jean-Bernard Fernandez-Versini. Liam confirmó su relación en febrero y debutaron juntos en la alfombra roja en mayo. 2017: La pareja dio la bienvenida a su hijo, Bear, en marzo. 2018: Anunciaron su separación, pero siguen siendo padres juntos.

