¿Qué dijo Niall Horan sobre la muerte de Liam Payne?

Niall Horan fue el último de los One Direction en decirle adiós a Liam

Los cinco integrantes de One Direction, la cual fue una de las bandas más icónicas durante los años 2010, se reencontraron por primera vez, pero no de la manera que sus fans hubiesen querido. Después de su separación en 2016, los cinco miembros de la boyband no habían vuelto a unirse.

Sin embargo, con el reciente fallecimiento de Liam Payne, los otros cuatro integrantes mostraron su unión en un comunicado. Esta es la primera vez desde el 2015 que Zayn se suma a sus excompañeros de banda para realizar algún tipo de mensaje.

En las redes oficiales de One Direction en la red social Instagram, este 17 de octubre se publicó una leyenda con un fondo negro que lamentaba la inesperada pérdida del exmiembro británico.

“Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam”, inician las condolencias. “Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos el tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente”.

Condolencias individuales para Liam

Además de el significativo comunicado oficial, los cuatro integrantes de la banda que lanzó éxitos como Midnight memories y Story of my life le dedicaron también una publicación a su amigo desde sus cuentas personales oficiales. Todos ellos, recordando su adolescencia, que fue cuando se conocieron.

Louis, Zayn y Harry lo hicieron el mismo día en que lanzaron la carta conjunta. Harry, quien ha lanzado éxitos como Sign of the times, publicó una foto de Liam en uno de sus conciertos, en la que se lo ve de espaldas en un estadio lleno de asistentes que coreaban al unísono los éxitos del joven de 31 años. Por otra parte, Louis y Zayn optaron por compartir fotos de ellos junto a Liam en su adolescencia, que fue cuando todos se conocieron en el programa The X Factor.

Todos acompañan sus fotos con profundos textos que recuerdan la memoria de quien en vida fue uno de sus mejores amigos.

La despedida de Niall

Sin embargo, los fans revisaban espectantes la cuenta de Niall, quien no había publicado nada hasta la mañana de este viernes 18, en Instagram, dos días después del suceso. El post es una alegre foto en la que se lo ve a Liam subido en la espalda de un joven Niall mientras ambos hacen divertidas muecas en dirección a la cámara.

En el texto de condolencias, el cantante atesora los momentos compartidos con su gran amigo.. “Liam tenía una energía de vida y una pasión por el trabajo que era contagiosa. Era el más brillante en cada habitación y siempre hacía que todos se sintieran felices y seguros. Todas las risas que tuvimos a lo largo de los años, a veces sobre las cosas más simples, siguen viniendo a mi mente a través de la tristeza”, asegura el cantante. Niall se despidió diciendo “Gracias por todo, Payno. Te amo, hermano”.

