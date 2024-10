Padre de Liam Payne llegó a Argentina para repatriar el cuerpo del ex One Direction

El padre de Liam Payne, Geoff Payne, llegó a Argentina en este viernes 18 de octubre de 2024 para llevar a cabo todos los trámites necesarios para la repatriación del cuerpo de su hijo, Liam Payne. El joven falleció trágicamente en un hotel de Palermo el pasado 16 de octubre. Geoff arribó al país alrededor de las 06:00. Según indican los medios locales, el padre el ex One Direction estuvo en compañía de varios funcionarios del consulado británico.

Un viaje triste y difícil

El medio Teleshow constató que Geoff se dirigió a un hotel en el centro de la Ciudad y, horas más tarde, partió en dos camionetas rumbo a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°16 para iniciar los trámites de la repatriación del cuerpo. Esto con el objetivo de acelerar el proceso de reconocimiento del cuerpo del joven de 31 años y empezar cuanto antes con su traslado hacia Reino Unido, país de donde fue oriundo.

Según la periodista Mercedes Ninci de Radio Mitre, Geoff es un hombre joven que está realizando este viaje en un momento extremadamente difícil para su familia. La muerte de Liam, quien cayó desde un tercer piso en circunstancias aún no del todo claras pero que se mantienen en investigaciones, ha impactado profundamente a sus seres queridos.

La familia de Liam, compuesta por su madre Karen, su padre Geoff y sus dos hermanas mayores, siempre fue un pilar fundamental en la vida del artista. En un emotivo documental de One Direction, Karen compartió lo difícil que fue para ella ver a su hijo crecer lejos de casa, pero también expresó su orgullo por sus logros.

En el mismo documental, Payne lamenta no haber podido compartir momentos especiales padre e hijo, como acompañarlo mientras terminaba la secundaria. "Es el único hijo varón de la familia y ese tiempo ya no lo voy a recuperar, se fue. Y no puedo darle consejos porque, curiosamente, el ya vio más del mundo que yo”, dice en el filme.

