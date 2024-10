Nathaly Quiñónez: "Muchas modelos no pudieron estar en show de Victoria's Secret"

La presencia de la influencer Luciana Guschmer (quien forma parte de la producción Los García) en el desfile de Victoria’s Secret genera comentarios. La modelo ecuatoriana Nathaly Quiñónez, quien vive en Estados Unidos, se manifestó, lanzando una queja o reclamo a las marcas en nuestro país.

“No lo digo por mí, sino por las pocas modelos ecuatorianas que trabajamos afuera, lejos de nuestras familias, haciendo casting tras casting, lidiando con mucho. Aprendiendo nuevos idiomas y culturas. Tocando puertas, diciendo con fuerza que somos Ecuador. En esta industria tan competitiva el apoyo local es fundamental, muy importante, porque todo suma para crear un nombre sólido en esta industria tan grande. Soy honesta: me dolió cómo muchas modelos no pudieron estar en este show. Me dije a mí misma: vamos el próximo año, ya estamos cerca. Ver que Victoria’s Secret Ecuador eligió a otra representante de otra área, me hizo sentir sola, quizá habría sido una gran oportunidad para demostrar que no estoy sola. Siento que las modelos de Brasil, Argentina y México tienen más apoyo y comunidad. Este es un llamado a las marcas”.

La esmeraldeña tiene razón en sentirse decepcionada, poco respaldada. Nuestros deportistas con frecuencia se quejan de la falta de apoyo, a veces no tienen ni para un par de zapatos. Sin embargo, cuando ganan, entonces sí todos están detrás de ellos.

¿Cuál es el mérito de la irreverente Luciana? El refrán lo expresa: el que tiene padrino se bautiza. Además, es una lástima que la prensa rosa la convierta en una estrella.

Danilo admite haber sido infiel

Por el estreno de la telenovela Sed de venganza, Danilo Carrera ha hecho una fuerte promoción en diferentes espacios de la cadena Telemundo y ha dado entrevistas a medios locales y extranjeros. En un debate sobre si vale vengarse si nos ponen los cuernos, el actor ecuatoriano reconoció que en su caso sí ha sido infiel con sus parejas.

“No he estado en la situación de sentir ese dolor ‘ay, me fueron infiel’. Si me fueron, no lo sé. Mi teoría es que no. Pero yo he estado del otro lado y sí te sientes mal porque también tienes sentimientos y quieres a esa persona, solamente que eres débil y te gustan las otras mujeres también”.

Danilo siempre ha sido un picaflor. Lo que sorprende es que lo haya admitido muy suelto de huesos. Se ha caracterizado por ser reservado. En la foto, con su colega Alexa Martín y en los ensayos de los premios Billboard en los que será presentador.

