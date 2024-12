De Cuenca para Spotify: El fenómeno detrás de Coffee In the Haus

Desde un estudio completamente blanco y minimalista, María Cecilia Moscoso y Pablo Pesántez han convertido su proyecto Coffee In the Haus (sí, "Haus" se escribe como suena en inglés), en un espacio donde las grandes historias encuentran un micrófono y una buena taza de café, por supuesto. Con tecnología de punta, este videopodcast nacido en Cuenca está poniendo en el radar internacional el talento ecuatoriano.

“Buscamos siempre conectar, inspirar y mostrar que Ecuador tiene mucho que ofrecer al mundo”, dice María Cecilia, fundadora de Inhaus y una de las mentes maestras detrás de este fenómeno. Con más de 11 mil seguidores en Instagram y siendo parte del 5% de los videopodcasts más escuchados a nivel mundial, Coffee in the Haus no solo se oye; se siente.

Todo comenzó con un “pequeño podcast casero” (según Pablo, que todavía se ríe de eso). Un día invitó a María Cecilia a un episodio, y la magia sucedió: “¿Por qué no hacemos algo más grande desde Inhaus?”, le propuso ella. ¿El resultado? Una producción profesional que no solo entretiene, sino que inspira con cada capítulo.

El podcast cuenta con invitados de lujo, desde el medallista olímpico Daniel Pintado, la influencer y empresaria Isa García, hasta figuras del cine como Sebastián Cordero y del periodismo como Estéfani Espín. Cada episodio está lleno de autenticidad, reflexiones y esa chispa espontánea que hace que los seguidores vuelvan por más.

Desde ese set, EXPRESIONES entra en diálogo con ellos. La vibra del espacio es clara: es más que un podcast; es una plataforma para amplificar historias. María Cecilia y Pablo están de acuerdo en que Coffee Jn the Haus no solo completa la oferta de la agencia, sino que refuerza la fidelidad de su público. “No solo hablamos de marketing, también de historias personales que inspiran”.

Cara a cara

¿Quién de los dos ya tenía experiencia con los podcast?

Pablo: (Risas) Yo tenía un pequeño podcast y un día invité a María Cecilia. Después de grabar, ella me propuso hacerlo juntos desde Inhause. Empecé primero dictando talleres educativos y en seis meses convertimos realidad este videopocast.

¿Sentían quel videopocast era la pieza que faltaba en la agencia?

María Cecilia: Sí, esto ha permitido conectar desde un espacio más cercano. Coffee in the Haus busca fidelizar a nuestra audiencia. No solo hablamos de marketing, también de historias personales que inspiran.

Pablo: Además, Cuenca tiene talentos increíbles: deportistas olímpicos, empresarios, y jóvenes creativos. Queríamos ponerlos en el radar y mostrar su impacto a nivel local e internacional.

¿Y cómo han sentido el feedback con el público?

MC: Desde el inicio, sentimos una conexión especial con la audiencia. Nos decían: “Te escuché en esto” o “¡Qué capítulo tan chévere!”. Ese acercamiento genera confianza y nos motiva a seguir.

P: También fue estratégico. La cercanía y el impacto han sido increíbles. Estamos en el 5% de los videopodcasts más escuchados del mundo, lo cual es impresionante para algo hecho en una ciudad pequeña como Cuenca.

¿Y ustedes, en cambio, qué sienten después de cada episodio?

P: Inspiración total. Hablar con nuestros invitados siempre nos llena y nos transforma.

MC: Hemos tenido desde olímpicos como Jefferson Pérez hasta jóvenes influencers. Cada historia tiene algo único que ofrecer.

A la final se han vuelto virales en Instagram….

MC: Pero mostrando lo mejor de Ecuador, que es lo más lindo. Aunque también estamos abiertos a invitados internacionales. Queremos inspirar desde lo local hacia lo global.

P: Es que escuchas la historia de un deportista como Daniel Pintado, por ejemplo, y te inspiras para aplicar algo en tu vida.

Ya en el 2025, ¿cómo proyectan el futuro del videopodcast?

P: Ya hemos ido a Miami para entrevistar a ecuatorianos. Además, estamos explorando formas de monetizar. Ya han querido auspiciarnos pero deben ser marcas que también vengan muy afines a lo que queremos hacer.

MC: También queremos seguir impactando con historias y creando espacios donde las personas se sientan en casa, como parte de algo más grande.

Para que salga tan pro, ¿quiénes más conforman el equipo?

MC: Contamos con un equipo remoto muy organizado. La productora nos tiene organizadas las entrevistas. Todo está pautado, desde la grabación hasta la edición. Aunque parece sencillo, hay mucho trabajo detrás.

María Cecilia, ¿qué representa hoy Inhaus en su vida ?

Es creatividad y propósito. Empezamos como una revista, luego una agencia, y ahora tenemos un podcast. Somos un equipo joven que demuestra que desde Cuenca podemos impactar globalmente.

Si hiciera un flashback, ¿qué le diría a la María Cecilia de unos diez años atrás?

Que nunca deje lo que le apasiona. Yo recuerdo que empecé a trabajar con cinco hijas pequeñas. Y había gente que me decía, “ay pero cómo puedes hacer las dos cosas”. Si equilibras, puedes ser mamá y seguir construyendo algo que amas. Y mira, comenzamos con tres personas, y ahora somos 60. Es una prueba de que el trabajo en equipo y la creatividad pueden lograr grandes cosas.

