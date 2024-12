Diana Estrada: “No porque algo sea caro es mejor”

El color, el talento y la imaginación de Diana Estrada llenan cada detalle de sus diseños. Sus individuales no son solo piezas para decorar una mesa, sino pequeñas obras de arte combinadas con una sensibilidad única. Se nos aparecen en la vida cotidiana: en las reuniones con amigos, en una cena familiar, en grandes tiendas, y el ojo sabe diferenciar cuando es su marca: Colibrí Home Decor.

Inspirados en la naturaleza, el arte abstracto y la magia de las celebraciones, combinan estética y funcionalidad con una fuerte conciencia ambiental.

En diálogo con EXPRESIONES, esta guayaquileña nos comparte detalles de los retos de emprender y cómo ha logrado colocar su producto en perchas de importantes cadenas nacionales. Además, nos habla de cómo reinventa la experiencia de compartir una mesa, transformándola en un espacio que celebra la creatividad, la sostenibilidad y la belleza cotidiana.

Ágatha Ruiz de la Prada: "Me espanta todo lo gris, lo negro y lo triste" Leer más

"Desde el 2017 intento emprender"

Diana siempre tuvo claro que quería dedicarse a emprender. “Mí bisabuelo era Víctor Emilio Estrada y tuvo algunos negocios… Por ahí viene el gusto mío desde chica”, dice.

Ese espíritu se ha mantenido vivo a lo largo de su vida, llevándola a combinar su experiencia laboral con pequeños proyectos propios.

“En mi familia siempre digo que soy la oveja unicornio. No una oveja negra. Me encanta el color, la creatividad y estar todo el día en algo diferente”

De ahí que mientras trabajaba en relación de dependencia su idea era construir algo propio. “Desde 2017 he intentado diferentes proyectos, pero siempre pasaba algo que me frenaba. Este es el primer emprendimiento que logra entrar a tiendas grandes y avanzar sin obstáculos. Pero llegar aquí ha significado trabajar sin descanso, incluso sin ver ganancias al inicio. Lo que me ha mantenido firme es la convicción en mi producto”

Con Colibrí Home Decor marca el inicio formal en el mundo de los negocios, y a la vez reflejando su pasión por el arte y la decoración del hogar.

El producto estrella son los individuales de papel premium, que destacan no solo por su diseño sino por ser una opción práctica, accesible y sostenible.

Con un enfoque en la elegancia y el cuidado por el medio ambiente, Diana ha encontrado en estos individuales la oportunidad perfecta para acompañar las mesas de sus clientes durante todo el año, especialmente en esta temporada navideña.

Cara a cara

¿Cómo surgió la idea de emprender con individuales biodegradables?

Siempre me ha gustado organizar reuniones con amigas, pero notaba que la limpieza después de los eventos terminaba siendo una carga. Pensé en crear un producto práctico, estético y accesible que facilitara la organización de estos encuentros. Así surgieron los individuales de papel premium, que además son ecoamigables.

¿Qué diferencia a sus diseños de otros productos similares?

Nuestros individuales están hechos de papel cuché de 150 gramos, lo que los hace resistentes al uso diario, pero también biodegradables, reduciendo el impacto ambiental. Además, cada diseño es ofrece una linda experiencia visual.

¿Cómo fue el proceso de entrar a grandes tiendas?

Renuncié a mi trabajo el año pasado y comencé a trabajar en varias líneas de productos. En mayo hicimos una pequeña producción de prueba, y para julio ya teníamos el pedido navideño ingresado en importantes cadenas. Este proceso fue posible gracias a mi experiencia previa en la parte comercial, que me permitió establecer relaciones con proveedores y tiendas.

¿Cuáles fueron los principales retos al iniciar el negocio?

Encontrar un equilibrio en el precio. En nuestra primera producción, los paquetes eran más caros y no se vendían como esperábamos. Luego, al trabajar con tiendas grandes y producir en volumen, logramos reducir costos y ofrecer un precio más accesible para los clientes.

¿De cuánto es ese volumen?

A nivel país, entre las dos cadenas de tiendas, hay 98.400 individuales en perchas. El trabajo ha sido fuerte sobre todo con las imprentas. El tema del desarrollo, yo trabajaba hasta las 2 de la mañana. Menos mal la producción se hizo antes de que comenzaran los apagones.

¿Cómo maneja todo el trajín de la logística?

Al ser un emprendimiento nuevo, prácticamente lo hago de todo: diseño gráfico, logística, comercial y hasta delivery. Aunque es demandante, disfruto mucho ver cómo mi proyecto crece paso a paso.

Con todo lo que ha pasado a nivel país, ¿qué la motiva a seguir adelante?

Creo que uno de los aspectos más importantes para emprender es creer en lo que haces, sentir pasión y aportar algo positivo a los demás. Sé que mis productos realmente pueden hacer la vida de las personas más fácil, y eso me impulsa.

¿Cómo es ese aporte positivo?

Muchas veces las marcas se enfocan tanto en obtener grandes ganancias que terminan haciendo sus productos inaccesibles. Mi objetivo es democratizar esa experiencia, que todos puedan disfrutar algo bonito, práctico y de calidad sin que sea un lujo exclusivo.

Pero también tiene que ver la actitud del consumidor…

Sí, la idea es cambiar el chip: no porque algo sea caro es mejor. Podemos ofrecer opciones sostenibles y económicas que sean igual de funcionales y bonitas.

¿Qué consejo le daría a alguien que quiere emprender?

Que no tema a los prueba y errores. El camino del emprendimiento está lleno de aprendizajes. Al principio, literalmente, no ves dinero. Sabes que llegará, pero mientras tanto, el motor es tu pasión y la confianza en lo que estás haciendo. Y lo más importante es adaptarte a las necesidades del mercado.

¿Quieres leer más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!