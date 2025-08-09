¿A qué cárcel irá José Arroyo, alcalde de Pujilí? La discusión que hubo en audiencia

El juez de la Sala Anticorrupción de la Corte Provincial de Pichincha ordenó la prisión preventiva para el alcalde Arroyo

Un juez de la Sala Anticorrupción de la Corte Provincial de Pichincha ordenó este 9 de agosto de 2025 la prisión preventiva para el alcalde de Pujilí, José Arroyo, investigado, junto a otras 16 personas más, por presunto peculado en la adjudicación de obras públicas.

Sin embargo, el momento más crítico de la diligencia, que duró más de dos días, fue cuando el juez anticorrupción tuvo que decidir en qué centro de privación de la libertad tendría Arroyo que cumplir la medida de prisión preventiva.

El juez de la Sala de Anticorrupción de la Corte Provincial de Pichincha ordenó la prisión preventiva contra el alcalde de Pujilí, José Arroyo, procesado por presunto peculado en la adjudicación de obras públicas.



¿Cárcel de hombres o de mujeres? El dilema del juez anticorrupción

Luego de dictar la prisión preventiva contra Arroyo, el juez anticorrupción señaló que la decisión de a qué cárcel sería enviado debía ser modulado, ya que el alcalde había informado de su condición de género, identificándose como una mujer.

En ese sentido, el juez sostuvo que mal haría en decidir el centro carcelario, pero que era deber del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) hacer cumplir con la orden de prisión preventiva.

"Mal podría el SNAI en ingresarlo a una cárcel de hombres o mujeres porque podría haber una afectación. En manos del SNAI se encuentra la privación de la libertad y tiene que buscar un centro de privación adecuado para que el alcalde de Pujilí no sufra la afectación psicológica, personal, física y médica", dijo el magistrado en audiencia.

Momento en que el alcalde de Pujilí, José Arroyo, es detenido por la Policía en el marco de una investigación por presunto peculado. cortesía

José Arroyo cumplirá la prisión preventiva en una casa de confianza para mujeres

Aunque el juez señaló que sería el SNAI el que determine la cárcel en la que José Arroyo pueda cumplir la prisión preventiva respetando su cuidado personal, la defensa del alcalde solicitó que se disponga su traslado al Centro de privación de Libertad Quito Femenino Atención Prioritaria Casa de Confianza, ubicada en Chillogallo.

Según la defensa de Arroyo argumentó en la audiencia de formulación de cargos, este centro penitenciario cumple con las condiciones de respetar la condición de género del alcalde y su antecedente de haber sufrido abuso de menor de edad.

