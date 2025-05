Continúan las actividades para conmemorar el Día de Star Wars

En Quito se presenta este jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de mayo, Star wars: concierto inmersivo, ideal para seguir celebrando una de las sagas que mayor arraigo han tenido entre las audiencias, tras celebrarse el 4 de mayo el Día de Star Wars, una fecha instituida por sus propios seguidores.

Están ganando popularidad las exposiciones inmersivas, en las que es posible vivir una experiencia que apela a todos los sentidos y donde se recurre a diferentes sensaciones para llegar al público. En este caso, la presentación contará con 'video mapping' y música en vivo a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, liderada por Luis Alberto Castro.

Su repertorio se basa en fragmentos de las bandas sonoras de los filmes La amenaza fantasma, Una nueva esperanza, El imperio contraataca, El retorno del Jedi y El despertar de la fuerza, compuestas por el compositor y director de orquesta estadounidense John Williams, quien tiene cinco premios Óscar, el tercero de ellos justamente por el ‘soundtrack’ de la primera cinta de la saga, estrenada en 1977 y que en Ecuador se popularizó con el nombre de La guerra de las galaxias.

El concierto se realizara en la Casa de la Música, en cuyo hall el público, además, podrá disfrutar de una exhibición de personajes en tamaño real y piezas de colección del Museo de las Galaxias, una interesante muestra del imaginario fantástico e inagotable de Star Wars. La cita es a las 20:00.

Recordemos que el universo de Star Wars comprende no solo las películas, sino también cómics, videojuegos, series de televisión, que los fanáticos devoran con devoción.

¿Por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars?

¿Se trata de un juego de palabras. “May the Force be with you” (en español “Que la fuerza te acompañe”) es una de las frases de Star Wars más recordadas por sus fans, que la han convertido en una especie de mantra o saludo.

El inicio de esta frase, es decir “May the Force”, suena como “May the fourth”, que puede traducirse como 4 de mayo. De ahí que los fanáticos hayan decidido adoptar esta fecha como su día a nivel internacional (e intergaláctico).

