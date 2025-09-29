Harry Styles: de ídolo global a maratonista y empresario en la sombra

El cantante británico Harry Styles vive entre viajes, deporte y proyectos con su marca Pleasing

Desde hace más de un año, Harry Styles decidió dar un paso atrás en la vorágine de la música y los reflectores. Tras llenar estadios y conquistar premios, el artista británico ha cambiado el brillo de los escenarios por el anonimato de las calles.

¿Cómo lo ha hecho? Transformando su vida en una travesía inesperada entre maratones, viajes y apariciones esporádicas en ciudades alrededor del mundo.

Una vida lejos del foco mediático

Styles lleva sin dar un concierto desde julio de 2023, en Reggio Emilia, y sin lanzar nueva música desde 2022, cuando publicó Harry’s House, álbum que le valió dos premios Grammy, incluido el de disco del año.

Desde entonces, ha preferido pasar desapercibido, algo que resulta casi imposible para alguien que fue ídolo global de millones de adolescentes. Sin embargo, sus esfuerzos son claros: ropa sencilla, gorra, gafas de sol y largos paseos en bicicleta o caminatas cotidianas.

El maratón como nuevo escenario

El último gran capítulo de su vida discreta fue en Berlín, donde corrió el maratón bajo el seudónimo Sted Sarandos, completando la carrera en menos de tres horas.

Un logro que lo confirma como atleta aficionado serio y que sigue a su participación en Tokio meses antes. Expertos aseguran que debe entrenar más de 60 kilómetros semanales para lograr esas marcas, un dato que encaja con la nueva disciplina del ex One Direction.

Entre rumores y proyectos

Su vida actual se resume en viajes constantes y apariciones sorpresa: Londres, Nueva York, Roma, la Toscana o Irlanda. También en rumores sentimentales, como su cercanía con la actriz Zoë Kravitz, quien lo habría acompañado en Berlín.

Al mismo tiempo, Styles mantiene activa su marca Pleasing, que ha diversificado hacia cosmética, moda y hasta juguetes eróticos, todos productos que se agotan en horas.

El enigma Styles

Lo que comenzó como una pausa profesional se ha convertido en un enigma: nadie sabe si volverá pronto a la música o al cine, pero sí está claro que su magnetismo sigue intacto.

Su silencio mediático alimenta la fascinación y, mientras tanto, el chico que conquistó el mundo con One Direction se reinventa como un hombre siempre un paso adelante de sus seguidores y de los paparazis.

