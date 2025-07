Harry Styles lanza su propio vibrador y revoluciona el mercado del placer

Harry Styles anunció el lanzamiento de Pleasing Yourself, una nueva línea de bienestar sexual que forma parte de su marca Pleasing. La propuesta incluye un vibrador de doble extremo y un lubricante de silicona aprobado por la FDA.

¿Cuánto cuesta el juguete sexual de Harry Styles?

El producto principal es un juguete sexual diseñado para uso interno y externo, disponible en dos tonos de rosa, con un precio de $ 70. La marca indica que puede ser utilizado en solitario o en pareja. Este lanzamiento se realiza en colaboración con la educadora sexual y autora Zoe Ligon, quien participó en el diseño del dispositivo.

Las características del juguete sexual de Harry Styles

Ligon explicó que su característica favorita es la funcionalidad del botón: “Me encanta que las velocidades de cada extremo puedan controlarse de forma independiente, y que la intensidad pueda aumentarse con un solo toque, o sostenerse y soltarse al alcanzar la intensidad deseada”.

Desde su fundación en 2021, Pleasing ha desarrollado productos de cuidado personal y moda sin género, y ahora amplía su catálogo hacia la categoría de bienestar sexual. C

omo parte de esta expansión, la marca anunció una colaboración con la Federación de Planned Parenthood de Estados Unidos para la distribución de condones especiales.

¿Cómo comprar el juguete sexual de Harry Styles?

“El lanzamiento representa una provocación suave —un impulso hacia la normalización de lo que con frecuencia no se dice. Está basado en la creencia de que el placer no debe generar culpa, que el autoerotismo puede ser un lenguaje del amor, y que las normas tradicionales no siempre nos han servido”, señala el comunicado oficial de la marca.

Pleasing Yourself estará disponible desde el viernes 25 de julio. Para su promoción, se realizará una activación en Nueva York: el Pleasing Pleasure Shop, un pop-up de tres días abierto hasta el 27 de julio.

