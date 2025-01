Una Little mix cuenta que Harry Styles la ghosteó cuando eran jóvenes

La integrante de Little Mix, Jade Thirlwall, sorprendió a los fans al hablar por primera vez de su breve romance con Harry Styles durante sus años de adolescencia. En una reciente entrevista en The Louis Theroux Podcast, la cantante recordó cómo conoció al exintegrante de One Direction en 2010.

En esa época, ambos eran concursantes en el programa de talento X Factor. "Teníamos como 16 o algo así", especificó la integrante de la banda femenina Little Mix.

Thirlwall reveló que comenzaron a salir después de que Styles iniciara en One Direction junto a Zayn Malik, Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horan. Sin embargo, las cosas cambiaron rápidamente cuando la banda comenzó a ganar popularidad. "Y luego, en cuanto estuvieron en los shows en vivo, dejó de responderme los mensajes. Pensé: 'Eso es todo. Se fue. Lo logró'", confesó la artista, quien hace poco lanzó su último sencillo en solitario It girl.

A pesar de la experiencia, Thirlwall destacó que Styles se disculpó años después por haberla ignorado. "Lo vi... y me dijo: 'Lo siento mucho por haberte ignorado'", recordó. Aunque el anfitrión del programa señaló que el cantante la había "ghosteado", Thirlwall lo tomó con madurez, pues ella cree que "era tan joven que realmente no importó".

Además, elogió el talento de Styles, y asegura que su éxito es resultado de su arduo trabajo y habilidades artísticas.

La presión de las bandas adolescentes

La conversación también incluyó reflexiones sobre los desafíos de estar en una boy band, e incluso recordó y se pronunció sobre la trágica muerte de Liam Payne, quien falleció al caer de su cuarto de hotel en una visita a Argentina.

Para ella, estar en una banda a tan corta edad, a pesar de tener millones fans en todo el mundo, "puede ser realmente solitario".

La cantante explica que realmente "ninguno de esos chicos podía salir y hacer lo que quisieran" porque estaban "atrapados en habitaciones de hotel sin nada que hacer", explicó Thirlwall mientras concluía asegurando que ser parte de una banda tan grande puede llevar a momentos difíciles.

Pero la exigencia de pertenecer a una banda que exige mucho es una realidad no tan lejana para ella misma. A pesar de que se llevaba muy bien con sus compañeras de banda, en diciembre de 2020, Jesy Nelson, una de las integrantes originales, dejó el grupo por motivos de salud mental.

La artista compartió en su cuenta de Instagram que necesitaba tiempo para estar con sus seres queridos y enfocarse en su bienestar.

