¿Se puede comparar la pérdida de Liam Payne con la de John Lennon en 1980?

El mundo de la música se enluta por la muerte de Liam Payne; con esto, One Direction, grupo del cual surgió Payne, encaja en el mismo trágico molde de otros grupos británicos que conquistaron al mundo, pero que por fatalidad nunca más podrán reunirse. Para repasar el caso más importante, hay que remontarse al año 1980.

The Beatles: Muerte de John Lennon



El 8 de diciembre de 1980 pasó a la historia como la noche en la que Mark Chapman le arrebató al mundo a los Beatles, disparándole 5 cinco veces a quemarropa a John Lennon, en el exterior de su edificio residencial de Nueva York. Los Beatles fueron la banda británica más influyente de los años sesenta (y de la historia), un paralelismo al impacto que causó One Direction en la década de los 2010 's.

La muerte de Lennon disipó cualquier esperanza de ver al cuarteto de Liverpool de vuelta en vivo, o con algún material nuevo hecho completamente por los cuatro en un estudio.

‘‘Es imposible imaginar la música contemporánea sin su influencia, lo más triste es que un hombre haya encontrado un final tan violento’’, fueron las palabras de Ray Connolly, periodista afín a los Beatles, cuando falleció el difunto esposo de la artista Yoko Ono. La muerte de un integrante también acabó con los grupos británicos Joy Division y Led Zeppelin.

John Lennon y su esposa Yoko Ono, en 1972. ARCHIVO / AP

Las cifras en el espejo

Pueden ser odiosas las comparaciones, pero los números son poco refutables: En diez años de carrera (1960-1970), Aunque Lennon, McCartney, Harrison y Starr han vendido 600 millones de discos, contra los 70 millones al quinteto de Payne, Styles, Malik, Tomlinson y Horan, quienes tuvieron una carrera desde el 2010 hasta el 2016.

Hay cifras que la era digital ha permitido cuantificar mejor. Por ejemplo en giras, One Direction recaudó más de 500 millones de dólares, destacando el 'Where We Are Tour' con 290 millones, una cifra que supera los ingresos de las giras de The Beatles, quienes dejaron de presentarse en vivo en 1966.

La histeria global provocada por la ‘Beatlemania’ en su tiempo sí se equipara al fenómeno de ‘las Directioners’, quienes, en la era de las redes sociales, cuentan con cientos de millones de seguidores; The Beatles revolucionaron la música a lo largo de una década, One Direction lanzó cinco álbumes en solo seis años, manteniendo un ritmo de producción similar al del cuarteto de Liverpool.

One direction en 2013 para una producción. PINTEREST

Lo que dicen las 'directioner'

Ambos grupos, aunque distintos, marcaron la infancia y adolescencia de varias generaciones; teniendo en común que ahora las dos pueden únicamente ser apreciadas con el recuerdo.

Para Valeria Íñiguez, fanática de One Direction desde adolescente, el deceso de Payne puede equipararse al de Lennon en lo que provocó. ‘‘ En los 60 's eran los Beatles, en algún momento de los dos mil fueron los Backstreet Boys y muchos años después fue Justin Bieber y 1D, artistas que marcaron generaciones.. Creo que fallezca alguien como Liam Payne es una especie de equivalente al asesinato de Lennon, misma tristeza para los fanáticos. Nunca estarán los grupos juntos de nuevo, y sí, una parte de mi adolescencia se siente ahora vacía'' contó a este Diario.

Complementa ese argumento María José Delgadillo: ‘‘Probablemente sea el equivalente de la muerte de muchos artistas para cada generación. No solo depende del impacto a nivel de masas, sino también del tiempo que dedicaron los fans al artista'', citó.

Flores y mensajes frente al hotel donde falleció el exintegrante de la banda One Direction, Liam Payne, este jueves, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Liam Payne murió a los 31 años en Argentina, tras caer desde el tercer piso del hotel donde se hospedaba y bajo la sospecha de un abuso de estupefacientes. Deja en el recuerdo de sus fanáticos, la mayoría mujeres, obras musicales que les acompañaron en momentos clave de su vida, y el legado de una boy band que revolucionó el mercado británico, hasta que otros tomen la posta.

