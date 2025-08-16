Operativo Apolo 24: 21 detenidos y 15 allanamientos en Guayaquil Durán y Los Ríos

En el cerro de Flor de Bastión se identificó una vivienda presuntamente utilizada para actividades ilícitas

La Policía Nacional ejecutó el Operativo Apolo 24 en varios sectores de Guayaquil, Durán y Los Ríos.

Desde las 04h30 de este 16 de agosto, la Policía Nacional ejecutó el Operativo Apolo 24 en varios sectores de Guayaquil, Durán y Los Ríos, con el objetivo de desarticular a estructuras de Lobos, Tiguerones, Fatales y Águilas. El despliegue incluyó 15 allanamientos simultáneos en Florida, Nueva Prosperina, Esteros, Flor de Bastión, así como en Divino Niño 1 y 2 (Durán), Pascuales (Guayaquil) y Pueblo Viejo (Los Ríos).

En el megaoperativo participaron más de 400 servidores policiales pertenecientes a los subsistemas preventivo, investigativo e inteligencia, junto con unidades tácticas especializadas de la Policía Nacional del Ecuador, ejecutaron una serie de acciones estratégicas en sectores considerados de alta conflictividad.

Como resultado, se logró la aprehensión de 11 personas, además de 10 detenidos con boleta de captura vigente. En el cerro de Flor de Bastión se identificó una vivienda presuntamente utilizada para actividades ilícitas, donde se encontraron armas de fuego, droga, vehículos robados y documentación nacional y extranjera.

El operativo también permitió la incautación de sustancias sujetas a fiscalización, municiones y equipos tecnológicos utilizados para vigilancia. Cortesía

Entre los indicios recabados durante el operativo se destacan:

10 armas de fuego

11 armas blancas

1 mira telescópica para francotiradores

9 motocicletas robadas

3 vehículos robados

43 cartuchos

693 gramos de cocaína

1 chaleco antibalas

3 pasaportes (ecuatorianos y españoles)

5 cámaras de videovigilancia

Dinero en efectivo

El operativo también permitió la incautación de sustancias sujetas a fiscalización, municiones y equipos tecnológicos utilizados para vigilancia. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de las redes delictivas involucradas.

El viernes 15 de agosto, aproximadamente 280 efectivos, intervinieron en varios puntos del cantón. El operativo permitió la detención de varios individuos identificados como objetivos de alto valor, presuntamente vinculados a la organización criminal Los Lobos, una de las estructuras delictivas más activas en el país.

