Mushuc Runa vs. Aucas EN DIRECTO: Minuto a minuto el partido de LigaPro

EN VIVO: Sigue el minuto a minuto del partido de Mushuc Runa vs Aucas

Hoy, desde las 14:00, Mushuc Runa vuelve a su casa de Echaleche para recibir a Aucas en la fecha 25 de LigaPro 2025. No es solo un regreso, es un acto de resistencia.

El Ponchito lleva tres meses sin ganar, tres entrenadores distintos y tres frentes de batalla: LigaPro, Copa Ecuador y Copa Sudamericana. Aquí puedes ver las alineaciones y seguir en vivo el minuto a minuto del partido.

La ruta fue larga y áspera: jugar en La Cocha de Latacunga, luego en el Olímpico de Riobamba, hasta que las montañas de Echaleche vuelven a recibir a su equipo. Enfrente estará un Aucas que llega en alza, cuarto en la tabla con 38 puntos, luego de tumbar 1-0 a Liga de Quito.

Las alineaciones de Mushuc Runa vs Aucas

El Ponchito y su misión de ganar al fin

Los orientales buscan asegurar su cupo al hexagonal por el título. El Ponchito, último con 17 puntos, no tiene otra opción que ganar.

El panorama es complicado. Eliminados de Copa Ecuador, con un golpe en la Sudamericana tras perder el invicto ante Independiente del Valle y ese gol de Spinelli que aún retumba. La revancha está fijada para el 19 de agosto, pero la última sonrisa internacional fue el 28 de mayo ante Palestino.

En LigaPro, la última victoria se remonta al 5 de mayo, 4-3 frente a Macará. Desde entonces, un silencio que pesa. Paúl Vélez, el nuevo técnico, exprime un plantel corto en un calendario que no da respiro: Aucas, Macará, Manta y un duelo clave en Sudamericana.

En el camerino, la advertencia de Luis Chango es clara y directa: “Si no ganan, no hay sueldos”. Hoy, Echaleche no es solo un estadio, es la última trinchera de un equipo que pelea por no caer en el olvido.

Siga aquí el minuto a minuto del Mushuc Runa vs Aucas

