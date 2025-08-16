Ecuador tiembla: sismo de 4.8 en Cotopaxi provoca 70 réplicas

El sismo de este sábado sacude Ecuador cerca del Cotopaxi, con 70 réplicas menores reportadas y seguimiento de autoridades

A las 5:47 de la mañana, un sismo de 4.8 ML sorprendió a la población ecuatoriana. Su epicentro se localizó a 10 km al noreste del volcán Cotopaxi, con una profundidad de apenas 6 km, según el informe preliminar del Instituto Geofísico.

El Instituto Geofísico informó que, hasta las 11:00, se contabilizaron 70 réplicas menores, todas con magnitudes inferiores a 2.8. Estas réplicas, detalló la entidad, no fueron percibidas por la población. Actualmente, se realiza un informe detallado sobre el evento.

Temblor en Ecuador: Provincias afectadas y percepciones ciudadanas

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, ciudadanos de Napo, Cotopaxi y Pichincha reportaron sentir el sismo de forma leve a moderada. Hasta el momento, no se han registrado daños materiales ni víctimas.

La Secretaría advirtió que, aunque el volcán Cotopaxi no presenta cambios significativos en sus parámetros de vigilancia, los eventos sísmicos actuales podrían generar alteraciones en su compartimiento a futuro.

Las autoridades informaron que se mantienen atentas y cualquier novedad será comunicada oportunamente.

Usuarios en redes sociales reportaron que el temblor se percibió con fuerza en ciudades como Quito,

Machachi, localidad cercana al epicentro; Ambato y Latacunga.

