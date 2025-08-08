¿Qué hay detrás de la salida de los Dumani de Segura EP y la Autoridad Aeroportuaria?

El Concejo Cantonal de Guayaquil conoció las renuncias de los funcionarios durante la sesión del jueves 7 de agosto

Las renuncias de Josué y Oliver Dumani fueron conocidas por el Concejo Cantonal de Guayaquil durante la sesión extraordinaria de este jueves 7 de agosto.

Durante la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal de Guayaquil, realizada la tarde de este jueves 7 de agosto en el Palacio Municipal, se conocieron las renuncias de tres funcionarios: Felipe Cabezas Klaere, Josué y Oliver Dumani.

Cabezas Klaere renunció a su cargo como secretario del Concejo Municipal y también como primer director principal del directorio de la Fundación Guayaquil Siglo XXI, funciones que desempeñaba desde el inicio de la administración de Aquiles Álvarez, en mayo de 2023. Tras su dimisión, se conoció que asumirá nuevas responsabilidades dentro del Cabildo porteño.

La mesa edilicia también aceptó la renuncia de Josué Dumani como miembro delegado del Concejo Municipal en el directorio de Segura EP, la empresa pública de seguridad de Guayaquil.

Él desempeñaba esas funciones desde enero del 2024, pero presentó su renuncia el pasado 28 de julio, en una carta enviada al Concejo Cantonal, en la que agradeció por la confianza para ocupar el cargo.

¿Por qué renunció Josué Dumani?

Dumani explicó en la carta que su renuncia se debe a las "diversas actividades propias de mi función como Coordinador General". El funcionario también ha ocupado otros cargos en la actual administración municipal: fue director de Justicia y Vigilancia.

Oliver Dumani también dimitió como miembro principal del directorio de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, cargo que desempeñaba desde el 4 de junio del 2025.

En una misiva fechada el 5 de agosto, Oliver Dumani alegó su salida a "motivos estrictamente personales", lo que le impedían "cumplir a cabalidad y con la responsabilidad que siempre me ha caracterizado".

El 23 de julio pasado, él renunció al cargo de gerente general de la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación (DASE), apenas 37 días después de haber asumido esas funciones.

¿Quiénes reemplazan a Josué y Oliver Dumani?

Este jueves 7 de agosto, la mesa edilicia designó a los reemplazos de los tres funcionarios que dimitieron. David Norero, quien se desempeñaba como coordinador legal del Cabildo, fue elegido como nuevo secretario del Concejo Municipal.

Isabel Altuve Simon entrará en lugar de Josué Dumani como integrante principal del directorio de Segura EP, Gabriela Beltrán asumirá como primera directora principal del directorio de la Fundación Guayaquil Siglo XXI.

Mientras que Raúl Japón será el nuevo miembro principal del directorio de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil. Hace varios meses, él se desempeñó como intendente de Policía del Guayas.

