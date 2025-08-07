Expreso
  Guayaquil

aquiles alvarez nadia mejia
Miss Ecuador 2025, Nadia Mejía, representará a Guayaquil en el Miss Universo.Cortesía

Municipio de Guayaquil nombra a Nadia Mejía embajadora ad honorem ante el mundo

El reconocimiento a Mejía será oficializado este 7 de agosto por su rol como representante de Ecuador en Miss Universo 2025

El Concejo Cantonal de Guayaquil declarará a Nadia Mejía, Miss Universe Ecuador 2025, como Embajadora Ad Honorem de la ciudad, reconociendo su papel como referente de la mujer ecuatoriana en el exterior y representante en el concurso Miss Universo.

El documento que se conocerá en la sesión del Concejo este 7 de agosto de 2025, destaca que Nadia Grace Mejía Eicher, como Miss Universe Ecuador, es “una digna representante de la belleza, talento y cualidades de la mujer ecuatoriana”. Además, se subraya que su presencia en el certamen internacional representa “un paradigma de la ecuatorianidad que triunfa lejos de las fronteras patrias”.

¿Por qué Guayaquil nombró embajadora a Nadia Mejía?

La resolución indica que Guayaquil observa con patriótica emoción la participación de Nadia en el evento que se realizará en Tailandia, posicionándola como embajadora ante el mundo en nombre de la ciudad.

El documento concluye con los nombres de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y Jaime Tejada, secretario (E) del Concejo Cantonal.

Aquiles Álvarez y Nadia Mejía en el Municipio de Guayaquil

“Vas a ser el orgullo guayaco, vas a ganar el Miss Universo”, le dijo el alcalde Aquiles Álvarez a Mejía, quien fue recibida por el burgomaestre el 29 de julio, pocos días después de ganar la corona nacional.

Durante el encuentro, recibió un espaldarazo oficial para representar al país en el certamen de belleza más importante del mundo.

Cabe recordar que Tahiz Panus se desempeña como Directora de Turismo y Eventos del Municipio de Guayaquil y también es la directora de la franquicia de Miss Universo Ecuador. Ella también estuvo en el encuentro.

