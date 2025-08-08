Inseguridad en Guayaquil: Parque Samanes inaugura su Estación de Acción Segura (EAS)

El punto policial llega ante la ola de inseguridad en el norte de Guayaquil. Es el quinto EAS de la ciudad

La estación está ubicada en el interior del parque Samanes.

La creciente ola de inseguridad que enfrenta Guayaquil ha convertido a los barrios del norte en escenarios donde la delincuencia encuentra múltiples vías de escape y actúa con frecuencia.

Entre las zonas afectadas está Samanes, este sector, que debería ser un punto de encuentro familiar y recreativo por su parque principal, se ha visto complicado por asaltos, robos y la constante percepción de peligro entre sus visitantes.

Ante esta problemática, el Municipio inauguró el jueves 7 de agosto la quinta Estación de Acción Segura (EAS) de la ciudad, ubicada precisamente en el parque Samanes, al norte de Guayaquil. El objetivo: fortalecer la seguridad ciudadana mediante la coordinación entre autoridades y comunidad.

Según anunció el Municipio de Guayaquil, la nueva EAS Samanes cuenta con 6 camionetas, 4 motocicletas para patrullaje, un paramédico de la Unidad de Respuesta Inmediata VIR y 82 Agentes de Control Municipal.

Además, dispone de 290 cámaras conectadas al sistema de videovigilancia del C5 Guayaquil, lo que permitirá actuar con rapidez y coordinación ante cualquier incidente.

Opiniones de autoridades y vecinos del sector

“Quizás para algunos esto era un ofrecimiento que no se iba a cumplir o que iba a demorarse mucho en cumplirse (...) hoy ya está listo", afirmó el gerente general de Segura EP, Alex Anchundia.

Por su parte, vecinos del sector esperan que la presencia policial mejore el panorama. “Aquí en Samanes es demasiado peligroso. Esperemos que con esto disminuyan los asaltos aunque hubiese sido ideal que no esté dentro del parque sino en las calles”, opinó Luis Tomalá, residente de Samanes 2.

Con esta apertura, la ciudad ya cuenta con estaciones similares en Urdesa, Kennedy, ciudadela La FAE y Puerto Santa Ana. El plan municipal busca replicar este modelo de prevención en más sectores conflictivos.

