Barrios del norte de Guayaquil no aguantan más inseguridad: 8 robos diarios

Un reciente artículo de EXPRESO en torno a los robos en la zona turística de Urdesa, destapó la crisis de inseguridad que viven varias ciudadelas icónicas del norte de Guayaquil. Aunque lo que ocurre en Urdesa es realmente grave, esta es apenas la quinta zona con más denuncias de robos recibidas en el distrito Modelo, al que pertenece. Esto revela que hay cuatro barrios aún más complicados en materia de seguridad.

Este Diario dialogó con Cristhian Rengifo, jefe policial del distrito Modelo, quien reveló cifras indicando que los asaltos se registran con frecuencia y a diario en toda la zona norte. Comentó que entre el 1 de enero y el 4 de febrero se han reportado 281 robos entre las ciudadelas La Atarazana, Kennedy, Sauces, Alborada, Urdesa y Guayacanes. Es decir, un promedio de 8 robos diarios.

De estos, el robo a personas es el más repetido, con 149 casos, y La Atarazana lidera la lista con más asaltos, con 66. Una cifra que causa temor en la ciudadanía, que opta por encerrarse y cada vez perder más la vida comunitaria.

Un equipo periodístico de EXPRESO realizó recorridos por las zonas más afectadas por la delincuencia y conversó con residentes que han sido testigos y víctimas de robos en las cercanías de sus viviendas. Ellos están hartos.

“Gran parte del barrio está desolado y ahí aprovechan los delincuentes. El robo a personas y a accesorios de vehículos es lo que más se ve. Además de los motorizados, que rondan mucho más que la policía”, afirmó Fabián Vera, que hizo una acusación contra la Policía Nacional.

“Las muy pocas veces que dan vueltas se los ve chateando y se parquean para dormir, eso no puede pasar”, reclamó el morador de la manzana A7, quien contó que en el 2024 fue víctima de la delincuencia con su vehículo y que hace pocas semanas hubo dos asaltos justo fuera de su vivienda.

El segundo sector con más casos de delincuencia es la ciudadela Kennedy, que tiene en total 60 denuncias por robo. En este punto los moradores denuncian que los asaltos son estudiados y preparados. “A mi hijo le robaron. Un Sail color negro lo interceptó y se bajaron dos tipos bien armados, le pidieron las pertenencias y le gritaban que se apure, que ya iba a pasar el expreso. Es decir, ellos estudian antes de robar”, narró Luis Gando, quien pide más atención por parte de las autoridades, ya que esta zona pasa frecuentemente sin vigilancia.

Mientras tanto, en la Alborada, que continúa en la lista con 47 casos de robos en los primeros 35 días del año, en la mayoría de etapas ya han decidido encerrarse ante los atracos.

“Es que no tenemos otra solución. Entre todos ponemos plata y nos encerramos para evitar los robos. Si esperamos que haga algo la Policía, los delincuentes nos llevan en peso”, criticó Ángela Ortega, de la octava etapa de la Alborada, quien admitió que fuera de las rejas la situación sigue igual o peor.

“Pasar por la Francisco de Orellana en la noche es realmente un peligro. A pie o en carro, fácilmente buscan la forma de robarte”, denunció la mujer.

Otros datos importantes

Según datos compartidos por el jefe del distrito Modelo, la cantidad de robos registrados en 2025 ha disminuido en comparación al 2024, cuando se reportaron 303 en el mismo lapso. Además, en Sauces los robos se redujeron un 28 %.

El uniformado Cristhian Rengifo resaltó que se están realizando las labores necesarias para que el índice delictivo disminuya y destacó que ya han tenido mejoras. “Somos alrededor de 500 servidores policiales en el distrito Modelo. Tenemos coordinación con el equipo de Inteligencia. Somos el distrito con la mayor reducción de delitos en la Zona 8”.

La lista de zonas del norte con más asaltos la completan Sauces (39), Urdesa (38) y Guayacanes (31).

Para Miguel Antonio Mosquera, otro morador, estas cifras son elevadas pero no reales, ya que la mayoría de personas no denuncian. “¿Para qué denunciar si igual no hacen nada las autoridades? Las personas se evitan el trámite y por eso no constamos. A mí me robaron y no denuncié. La cifra ha de ser el doble y eso preocupa más”, lamentó el urdesino.

