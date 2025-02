Víctor Emilio Estrada: robos a autos aumentan en la avenida principal de Urdesa

Los cristales rotos a lo largo de la avenida delatan los atracos. Que en Guayaquil haya delincuencia no es algo nuevo, pero que las zonas históricamente más turísticas y reconocidas de la ciudad sean el blanco de los atracos, eso sí que llama la atención, o al menos eso piensa María Báez (identidad protegida), quien terminó siendo sorprendida por el hampa en la avenida Víctor Emilio Estrada, una de las principales arterias de Urdesa.

La mujer de 28 años relata que, como cualquier otro día, fue a Urdesa a tomarse un helado con amigos. Eran las 19:30 y dejó su vehículo estacionado en la intersección de Víctor Emilio Estrada y Guayacanes. Colocó un dólar en el parquímetro para evitar multas y se fue.

Al regresar en menos de 30 minutos, encontró que habían roto la ventana de su carro y hurtado varias de sus pertenencias. “Se supone que Urdesa es segura y lo dejé en una calle transitada y llena de carros. Hay comercios por todos lados y cámaras en cada cuadra. ¿Cómo es posible que roben así?”, dijo indignada la mujer, a quien se le llevaron todos sus documentos, cartera, tarjetas de crédito y su celular.

Báez le reveló a este Diario que luego de que sufrió el robo, recorrió gran parte de la avenida y se percató de que su caso no era el único. En cada cuadra se podían observar vidrios rotos de ventanas de carros, lo que demostró que no fue la única que había sufrido asaltos en la zona.

“Parece que es un modus operandi nuevo aquí. No bajé con mi cartera por miedo a los robos en los locales y la dejé en el carro por seguridad, pero ni en el carro está segura. Está todo terrible”. Ante esto, EXPRESO realizó varios recorridos en la zona y pudo conversar con algunos residentes y personas que han sido víctimas de atracos bajo esta modalidad.

Miedo. Los conductores deben pagar el parquímetro y a los cuidadores. Prefieren no quedarse mucho tiempo en la calle por temor a ser asaltados. JOFFRE FLORES

“Esto es algo que se viene repitiendo bastante en los últimos meses. Ocurre bastante en las noches. Ya no hay tantos locales como antes, y ellos (los delincuentes) aprovechan las zonas oscuras para poder hacerlo”, explicó Raúl Buenaño, que lleva residiendo 20 años en el sector.

Para él, la presencia de los cuidadores de carro no garantiza nada. “No puedo decir que son cómplices porque no estoy seguro, pero es raro que, incluso con ellos presentes, eso ocurra. No hay garantías de nada”, comentó el ciudadano, que resaltó que estos robos ocurren con frecuencia en la noche, pero en el día también.

Durante el recorrido hecho por un equipo periodístico de este Diario fueron evidentes los cristales rotos en el piso, pero también el miedo de muchas personas que prefirieron no referirse al tema por miedo a las represalias. Sin embargo, EXPRESO pudo conversar con otra víctima de robos de este tipo. José Manuel Villegas relató que a finales de enero también fue a comer a un restaurante y, al volver, encontró los vidrios rotos y la puerta forzada.

“Al parecer, quisieron hasta abrir la puerta y llevarse el carro. Tenía una maleta con una computadora y cosas de mi trabajo y se me la llevaron. Parece que rompieron la puerta con una bujía”, recordó contrariado el hombre de 37 años, que criticó la seguridad del sector.

El incidente ocurrió en toda la Víctor Emilio Estrada y Jiguas. “Llamé a la policía y me quedé un buen rato, pero nunca llegó. Pedí (grabaciones de) cámaras después y nunca me las dieron. Me dijeron que denuncie, ¿pero de qué me iba a servir denunciar si nunca hacen nada?”, dijo Villegas.

Me partieron el vidrio. Se me llevaron muchas cosas y nadie vio nada. No es posible que ocurra eso en una calle transitada. María Báez, ​afectada

Otros reclamos y cifras de las autoridades

Otro reclamo ciudadano en el que coincidieron los afectados es el pago a los parquímetros, ya que recalcaron que no los ayuda en nada. “Nos toca pagar parquímetro y al cuidador, y de paso nos roban. En mi caso, de la calle Ilanes se me llevaron un retrovisor. ¿A quién le reclamo: al cuidador o al Municipio? En plena Víctor Emilio no puede pasar eso. Ya los ladrones añadieron esta zona a su hoja de ruta de robos”, expresó molesta Emily González, quien fue víctima de robo de autopartes.

Tal como lo ha contado este medio en una serie de reportajes, esta clase de robos no es exclusiva de Urdesa, ya que esta modalidad se repite con frecuencia en zonas como Sauces, Guayacanes, Las Acacias, Pradera y otras zonas de la urbe.

La Redacción solicitó una entrevista a la Policía Nacional para consultar sobre qué operativos o controles se realizan en el sector. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Según cifras de la Fiscalía General del Estado, en todo el 2024 se registraron 5.016 robos a autopartes y a vehículos en Guayaquil.

Los moradores y visitantes de Urdesa piden más resguardo y vigilancia policial. “Se necesita que den más rondas y que las cámaras sirvan para algo. Nos sentimos desamparados en Guayaquil. Ya ni Urdesa es un lugar seguro”, reclamó el ciudadano Jorge Valencia.

