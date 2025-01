Inseguridad en Urdesa: Moradores se sienten desamparados por la Policía

Son tiempos violentos en Guayaquil y ningún vecindario queda exento de esta realidad, especialmente en sectores que solían ser icónicos de la ciudad, como Urdesa, conocida por su paz y diseño.´p'

''Es un problema de todos los días''

Hoy en día, los vecinos de esta ciudadela del norte se sienten inseguros incluso en el portal de sus viviendas. “A mí todavía, gracias a Dios, no me ha pasado nada. Pero a mi compañera, que llegó a casa el otro día a las 19:00, un tipo se le acercó para forcejearle la maleta. Ella, al darse cuenta de que no iba armado, no se dejó robar”, contó Jokasta Bermúdez, cuyo domicilio colinda con la calle Ilanes.

Bermúdez manifestó que a ciertas horas de la noche, la ciudadela queda “desierta” y se siente el riesgo de sufrir un asalto o secuestro. Además señaló que el patrullaje es escaso.

EXPRESO solicitó una entrevista con la Policía Nacional para conocer más sobre su accionar y las cifras que registran en esta zona, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

Un P.A.I de la Policía está pocas veces ocupado, cerca del Portón de las Lomas. CARLOS KLINGER

Fernando Frugone, residente de Urdesa, dijo que la inseguridad es el tema diario de conversación en el grupo de WhatsApp de los vecinos de la ciudadela. “Siempre estamos comunicándonos sobre lo que vemos. Casi todos los días hay robos en moto. Escribimos en el grupo que tenemos con la Policía, y ellos se justifican diciendo que no tienen unidades, que les faltan patrullas o están dañadas. Y eso que la UPC está a una cuadra nomás”, relató.

En Urdesa, varios puntos de vigilancia policial han quedado en desuso con el paso de los años. Uno de ellos es la caseta ubicada entre Guayarte y el parque de Urdesa, al extremo de la Víctor Emilio Estrada. Las paredes de este espacio han sido vandalizadas con grafitis, y ya no ofrece vigilancia del perímetro como antes.

Por si fuera poco, los residentes cercanos al Portón de las Lomas también están preocupados, ya que el Punto de Atención Inmediata (PAI) que allí existía se utiliza muy poco o permanece vacío durante las horas conflictivas.

A falta de respuestas de la Policía sobre estos espacios, este Diario entrevistó a Fernando Cornejo, presidente de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP).



​Segura EP intervendrá, aunque no es su competencia

Cornejo precisó que estos sitios de vigilancia ciudadana serán asumidos por su entidad, aunque la seguridad es una competencia directa del Gobierno central.

PAI abandonado en Urdesa será un EAS, de Segura EP. CARLOS KLINGER

“Puntualmente en Urdesa, nos hemos reunido con la comunidad para implementar las Estaciones de Acción Segura (EAS)”, mencionó Cornejo. Estos puntos articularán esfuerzos entre la ciudadanía, Segura EP y, tentativamente, la Policía Nacional. Se montará un centro de monitoreo exclusivo para la zona de Urdesa. Este proyecto se replicará en varios puntos de la ciudad y se espera inaugurarlo primero en la Kennedy, en febrero.

El financiamiento para adecuar estos espacios vendrá de recursos de los comités barriales, en una iniciativa conjunta con ellos.

Cornejo también explicó que el diseño de las calles de Urdesa, con 17 entradas y salidas vehiculares, dificulta el control. “Se va a elaborar un estudio para un proyecto que reduzca el número de accesos, sin ocasionar problemas de tránsito”, indicó. Los análisis preliminares sugieren que podrían reducirse a 15 accesos.

“Vamos a instalar estos puntos EAS, que incluirán control de alarmas comunitarias para el sector. Se capacitará a los ciudadanos sobre cómo actuar en emergencias”, agregó, destacando que Urdesa es un sector “fundamental” por su conexión con otras zonas importantes de Guayaquil.

El presidente de Segura EP adelantó que en 2025 se adquirirán más camionetas, para sumarlas a la flota de 111 con que ya cuentan, y que incluso se ponen a disposición de la Policía.

“Sabemos que la Policía no tiene la logística suficiente, como vehículos. Les aseguro que esto se podría solucionar con una simple llamada. Somos creyentes de que los problemas se resuelvan juntos”, afirmó.

Sin embargo, a la ciudadanía le preocupa que las diferencias entre el Gobierno y el Municipio puedan entorpecer el trabajo conjunto, dificultando la protección que merecen por derecho. Al respecto, Cornejo señaló que el trabajo debe ser mancomunado y exhortó a la comunidad a alzar la voz si se siente afectada por la falta de colaboración del Gobierno central.

