Concejales de Guayaquil dejan sus diferencias para "arropar" a Aquiles Álvarez

Varios concejales de Guayaquil mostraron su rechazo a la decisión del Gobierno central de suspender la acreditación ambiental al Municipio, tras una auditoría realizada en diciembre pasado, en la que se evidenciaron 105 no conformidades.

Durante la sesión extraordinario itinerante del Concejo Cantonal, celebrado la mañana de este viernes 17 de enero en las calles Guerrero Valenzuela y la F, en el suburbio, los ediles se pronunciaron sobre la acción gubernamental y algunos mostraron su apoyo al alcalde Aquiles Álvarez.

El primer concejal en referirse al tema fue Eduardo Bautista, del Partido Social Cristiano (PSC). Sin dar nombres, se refirió a un funcionario que "pone trabas al desarrollo de la ciudad". Y pidió a los asistentes al evento, entre habitantes del sector y trabajadores municipales, que respalden al alcalde.

"Señores, habitantes, hay que apoyar a este gran hombre (en referencia a Álvarez), que es líder y representante de la ciudad para que sienta respaldo y poder defender la institucionalidad (...) El pueblo unido, señor alcalde, logra doblegar las leyes. Especialmente a los gobiernos dictadores y a los gobiernos tiranos. Estamos pendientes, señor alcalde, de cuando usted diga salir a las calles a manifestar y a rechazar los abusos que está siendo sometido hoy día Guayaquil", expresó Bautista.

Pero no fue el único que habló sobre una movilización para apoyar a Álvarez sobre lo que denominan una "persecución" por parte del Gobierno central. La edil Juana Montero también lo hizo. "Si tenemos que estar en las calles, pues ahí estamos. Porque nosotros no tenemos miedo, somos justos", dijo.

Y habló sobre supuestas amenazas recibidas. "Ustedes saben y me conocen, que cuando tengo que estar en la calle, yo estoy en la calle. Que no me asusten y que no me asusta que ya he tenido llamadas de susto, y que a mi nadie me asusta. Que si yo estoy aquí no estoy pagada, y que no estoy por nada, yo estoy por corazón a Guayaquil", expresó Montero.

El edil Manuel Romero también indicó estar listo para "salir a las calles cuando así lo amerite" en respaldo a Aquiles Álvarez.

Ana Chóez y Cinthia García, con respaldo a Aquiles Álvarez

Las concejales socialcristianas Ana Chóez y Cinthia García, quienes días atrás mantuvieron cruces con el alcalde respecto al desarrollo de sesiones de Concejo itinerantes en época electoral, también mostraron su respaldo a Álvarez.

Chóez expuso que la decisión del Ministerio de Ambiente de suspender las competencias ambientales al Municipio de Guayaquil vulnera "preceptos legales". "Funcionarios del Gobierno no entienden que hay un régimen de competencias. Descentralizado, por supuesto", manifestó.

"Esta suspensión, que vulnera la ley, también afecta a ustedes, a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque va a retrasar las licencias ambientales, paralizar las obras públicas y las obras del sector privado, y cuando se paraliza el sector privado. ¿Qué significa eso? Menos empleo para ustedes", señaló Chóez.

Y dijo estar indignada con la decisión del Gobierno central. "Yo sí concuerdo con todo lo que usted dice, señor alcalde, ninguna riña personal que pueda tener el presidente con usted tiene que afectar a los guayaquileños", sostuvo la edil.

Mientras que Cinthia García ofreció su apoyo a Álvarez "para defender la ciudad" y refirió que "ningún tema político debe estar por encima de las competencias que tiene el Municipio de Guayaquil".

Por su parte, el alcalde Aquiles Álvarez señaló que a pesar de las diferencias que mantiene con las ediles Chóez y García, "este Concejo va a estar unido para hacer respetar la autonomía de Guayaquil". Y sobre los pedidos de manifestaciones para respaldarlo, el funcionario mencionó que "esas marchas nacen".

"La gente está cansada y cuando se dé el momento, que está cerca, Guayaquil se va a levantar. Porque estamos hartos de que nos persigan. A nosotros nada nos ahuyenta, nada nos corre. Nos encanta enfrentar los problemas, eso es Guayaquil", expresó el alcalde.

