¿El Municipio de Guayaquil puede perder el parque Samanes? Esto dice Aquiles Álvarez

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió a una posible intención del Gobierno central de asumir nuevamente las competencias del parque Samanes, cuya administración y mantenimiento actualmente está a cargo del Cabildo porteño.

Durante su enlace radial, la mañana de este miércoles 15 de enero, el funcionario habló sobre tropiezos que ha mantenido en los últimos meses con el Ministerio de Ambiente, al solicitar trámites para diversos proyectos en la ciudad.

El alcalde se refería a obras en la vía a la costa y que algunos permisos ambientales están detenidos por parte de esa cartera de Estado. "Estamos esperando no solo esto, sino muchísimas cosas del Ministerio de Ambiente, que todo lo que nosotros pedimos nos lo frenan pero tenemos el proyecto de la autopista (...) que no nos ha dado el ok el Ministerio de Ambiente, así como no nos ha dado el ok para el plan de manejo ambiental del parque Samanes", dijo.

Al llegar a ese punto, Álvarez siguió: "Por ahí los chismosos, porque siempre hay chismositos, los chismosos del lado del Gobierno dicen 'te quieren quitar el parque Samanes'. Bueno, nos transfirieron el parque Samanes en la época del expresidente (Guillermo) Lasso, estoy seguro de que tienen todas las ganas de quitárnoslo, vamos a ver si pueden", advirtió el alcalde de Guayaquil.

"Hay otro rumor de que el Ministerio de Ambiente nos quiere quitar la potestad para poder emitir licencias ambientales como Municipio de Guayaquil", señaló el funcionario este miércoles 15.

Aquiles Álvarez: "Cada cosa que le hace a Guayaquil les repercute a ellos (Gobierno)"

En el enlace radial, Álvarez apuntó contra el Gobierno central. "Nosotros vamos a seguir parados, peleando los intereses de Guayaquil y que ellos sigan cometiendo errores, porque cada cosa que le hagan o que le han hecho o que le hacen a Guayaquil les repercute a ellos, les rebota, esa es la realidad", sostuvo.

El alcalde tildó de "persecución" las acciones que, dijo, ha tomado el Gobierno central en contra del Municipio de Guayaquil. "Esta persecución ha sacado lo mejor de nosotros, ha hecho que trabajemos más. Se lo agradecemos, sigan persiguiéndonos", fustigó Álvarez.

En octubre del 2023, el entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, delegó las competencias de administración y mantenimiento del parque Samanes al Municipio de Guayaquil.

