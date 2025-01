Ciudadanos: “La contribución de mejoras sale más cara que el impuesto predial”

Los primeros 15 días del 2025 han sido tormentosos para los habitantes de diversos sectores, no solo por el tema de la inseguridad que azota a Guayaquil, sino porque están perturbados por los impuestos. Los protagonistas de esta controversia son el Impuesto Predial Urbano y la Contribución Especial de Mejoras, siendo este último el que ha encendido la mecha del descontento.

Este tributo, que se suma al ya existente Impuesto Predial, ha sido objeto de críticas por parte de propietarios y arrendatarios debido a su impacto directo en la economía. La tensión es palpable tanto en redes sociales como en las largas filas alrededor del Palacio Municipal, donde cientos de ciudadanos esperan ser atendidos para resolver sus dudas o efectuar los pagos.

En X, por ejemplo, figura una carta pública del usuario @carlitoswayecal dirigida al alcalde Aquiles Álvarez, en la que expresa su indignación y frustración sobre el CEM. “Este impuesto se justificaría si esta contribución se viera reflejada en obras en mi sector (Kennedy Norte). Sin embargo, a lo largo de estos siete años, he observado con preocupación que dichas promesas no se han materializado de manera efectiva”.

Explica en la publicación, que tiene más de 76,1 mil visualizaciones y decenas de internautas que concuerdan con él, que cancela $ 200 en predial y el CEM asciende a $ 300. “Resulta insostenible y abusivo”, enfatiza el usuario, quien asegura ser una persona con discapacidad y que enfrenta la falta de accesibilidad adecuada.

Escena. Desde Malecón, Diez de Agosto y Clemente Ballén se forman las hileras de ciudadanos que van hacia las ventanillas de recaudación del Palacio Municipal. FREDDY RODRIGUEZ

Él exige respuestas y acciones a los concejales y alcalde para que se aliviane esta situación. Pero no es el único. Marlene Soriano, residente de la ciudadela Miraflores, en el norte, reconoce que adeuda el pago del CEM del 2024 debido a que lo considera “injusto” y en este 2025 prevé mantenerse en esa posición. “Mi impuesto predial sale a 57 dólares y la contribución especial de mejoras es de 104 dólares. ¿Ya vio qué hicieron aquí? Repavimentaron una calle que estaba buena, no tenía ni baches, y así le pusieron asfalto”.

Idilia Espín, que habita en Samanes 4, también en el norte, ironiza que el sector no ha visto mejoras por 30 años y está en desacuerdo con la contribución. “En el predial me sale cancelar 60 dólares, mientras que por el CEM son 66 dólares. Recién me doy cuenta de que pagamos una contribución especial desde el 2015 y el año pasado no pagué”.

En el sur de la ciudad también hay incomodidad, pues hay quienes argumentan que obras representativas no se observan en sus barrios desde los últimos años, por lo que también se inclina por la decisión de cancelar únicamente el Predial Urbano.

La ciudadanía exige al Municipio de Guayaquil respuestas

Ivonne Pinzón, una líder de la ciudadela 9 de Octubre, ha conversado de este tema con sus vecinos y ha notado que la contribución de mejoras es variable entre los ciudadanos. Y por este motivo se ha registrado una ‘lluvia’ de cuestionamientos. “Sería bueno que nos respondan sobre qué mejoras estamos pagando. Queremos explicaciones sobre cuáles fueron las mejoras que se hicieron en la ciudadela 9 de Octubre”, expresa Pinzón, al revelar que hay moradores que tienen que cancelar desde 33 a más de 80 dólares.

Moisés Vargas, de La Garzota, precisa que esta situación le ha pedir un “recálculo”, pues “el CEM sale más alto que el predial”, y lamenta no tener “una sola obra en su manzana”. “Creo que la gente debe salir a protestar y anular legalmente esto”, opina.

EXPRESO realizó un recorrido afuera del Palacio Municipal y comprobó que algunos ciudadanos prefieren pagar el predial urbano y otros el CEM. Como es costumbre, se acercan a la institución para hacer el trámite de forma presencial, aunque están disponibles los canales digitales. Las vallas metálicas cercando el Palacio, agentes metropolitanos con armas y una mujer pidiendo que “no haya nadie entre los pasillos y (que) hagan la cola” fueron parte de las escenas registradas por este Diario el lunes 13 de enero.

Concejal Emily Vera da detalles sobre los impuestos

La concejal Emily Vera ha sido quien ha estado al frente en torno al caso de los impuestos. Explicó a EXPRESO que el CEM no es un tributo nuevo, que está reglamentado en una ordenanza de 1996 y que el primer cobro se dio en el 2015, por el período 2000-2014.

Luego, acotó, está reglamentado que tocaba cobrar por el período 2015-2022 en 2023, pero que la administración pasada, con Cynthia Viteri a la cabeza, no lo cobró.

“Lo que recauda el Municipio es un mínimo valor de reinversión a recaudar de 140 millones de dólares, que está dividido para siete años. Es decir, cada año se recaudan alrededor de 20 millones de dólares, y ese dinero que regresa a las arcas municipales no puede ser tocado para gasto corriente”, precisa.

Vera se refiere al argumento de muchos ciudadanos acerca de que “no han visto” las obras en sus comunidades. “Muchas veces la gente dice ‘la obra no ha llegado’ porque estamos acostumbrados a que debe ser en nuestra peatonal, al pie de nuestra casa, pero puede ser en el radio de influencia”, explica la edil, al afirmar que el avalúo del CEM implica el análisis la casa y el tema de obras.

“Cabe recalcar que entre quienes pagan la contribución especial de mejoras, el 72 % de los guayaquileños pagan un rango entre 1 centavo y 20 dólares”, señala Verga. ¿Y el 30 % restante? Contestó que son valores superiores a $ 20.

