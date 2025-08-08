¿Reducción del IVA en el feriado? El Ministerio de Turismo aclara la situación

El Ministerio de Turismo ha emitido un comunicado oficial para aclarar un punto importante de cara al próximo feriado nacional por el Primer Grito de la Independencia, que se celebra el 10 de agosto. La entidad ha precisado que, contrariamente a lo que se pudiera haber esperado, la reducción de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 8% no será aplicada durante esta festividad.

Esta medida busca evitar confusiones y asegurar que tanto el sector turístico como la ciudadanía estén correctamente informados sobre las políticas fiscales vigentes para la fecha. El pronunciamiento se realizó desde Quito el 8 de agosto de 2025.

El reglamento clave pendiente

Esta decisión se sustenta en la falta de un requisito clave para la implementación del beneficio fiscal. Según el comunicado, “para proceder con este beneficio para el sector es necesaria la expedición del Reglamento General de aplicación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas”.

Este documento aún se encuentra en proceso de elaboración, dentro de los tiempos previstos por la normativa. Por lo tanto, la reducción del IVA no puede ser aplicada en esta ocasión, y la tarifa se mantendrá sin modificaciones. Esta aclaración es crucial para la planificación de negocios y para los consumidores que pensaban beneficiarse de esta medida.

Atención📍Información importante para el sector turístico. #ElNuevoEcuador🇪🇨 pic.twitter.com/4e1GM5eOkc — Ministerio de Turismo Ecuador 🇪🇨 (@TurismoEc) August 8, 2025

Canales de comunicación oficiales

Para mantener a la ciudadanía y a los miembros del sector turístico al tanto de las últimas novedades, el Ministerio de Turismo ha puesto a disposición sus canales de comunicación oficiales. En el comunicado se invita a los interesados a seguir las cuentas de la institución para estar siempre informados.

Entre los canales de comunicación proporcionados se encuentran las redes sociales más populares. El Ministerio de Turismo se puede encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, X y TikTok. Los nombres de usuario son, respectivamente, @ministerioturismoec, @MinisterioTurismoEcuador, @ministerio-de-turismo-ecuador, @TurismoEc y @ministeriodeturismoec.

