La inseguridad empuja a vecinos huir de varios barrios del norte de Guayaquil

Letreros de ‘se vende’ y ‘se alquila’ se multiplican en los barrios representativos del norte de Guayaquil. Una de las razones principales es la inseguridad que golpea con fuerza al distrito Modelo, que abarca a ciudadelas como la Alborada, Sauces y Samanes, donde sus residentes y dueños de locales se han visto empujados a irse de estas zonas.

Denuncias por extorsiones en barrios del nortes

A la redacción de EXPRESO han llegado varias denuncias de propietarios de locales que, cansados de la violencia que sacude a la ciudad y el país, buscan alquilar o hasta vender sus propiedades. Tienen miedo de ser los siguientes extorsionados.

“La inseguridad ha dañado todo. Entre 2024 y 2025 he tenido cuatro personas que han alquilado, pero la situación del país ha provocado que muchos huyan y devuelvan el local”, reveló Jaime Muñoz, propietario de varios locales comerciales en Sauces 4 y Sauces 7.

Muñoz indicó que al menos dos de los últimos tres inquilinos han sufrido por las extorsiones en el sector y los otros decidieron marcharse porque consideran insegura la zona. “Les dejaron panfletos y ambos decidieron irse. Es una situación muy dura. Hasta ahora nunca han atacado, pero es intimidante que las bandas criminales dejen estas amenazas”, relató el hombre, quien considera que estos ataques son sistemáticos, pero no los ve con miedo.

Te podría interesar: Santa muerte, drogas y armas: los hallazgos de nuevo operativo en Guayaquil

La inseguridad ha dañado todo. Entre 2024 y 2025 he tenido cuatro personas que han alquilado, pero la situación del país ha provocado que muchos huyan y devuelvan el local.

Jaime Muñoz

​propietario de locales.

Extorsiones en Guayaquil: Se revela la millonaria cifra que pueden obtener las bandas Leer más

“Lamentablemente, ya hasta se ha vuelto común. Tengo otro inquilino que también recibió amenazas, pero siguió trabajando y no lo molestaron más”, añadió Muñoz, quien asegura que conoce casos similares en el sector.

Durante los recorridos efectuados por EXPRESO en estos vecindarios, se evidenció que en la mayoría de cuadras había al menos un letrero de alquiler o venta. Por ejemplo, a lo largo de un kilómetro de la avenida Benjamín Rosales, desde la etapa 12 de la Alborada hasta la zona de Sauces, hay más de una docena de locales a disposición. Otros llevan semanas cerrados, pero sin letreros.

La situación se repite en las avenidas Roberto Baquerizo Nazur, Isidro Ayora y otras arterias principales de la Alborada, Sauces y Samanes.

Otros testimonios de afectados por la inseguridad

Riesgo. Algunos han optado por no poner sus números de contactos para evitar extorsiones. JOFFRE FLORES

Samanes 2 convive entre bombas, extorsiones y el miedo de los vecinos Leer más

“Es obvio, la delincuencia ha provocado todo esto. Las extorsiones ‘corren’ a cualquiera. Esta zona antes era ‘pan caliente’ para nosotros. Se alquilaban rápidamente, pero ahora cada vez es más complicado. Esta zona ha sido ensuciada por las extorsiones”, dijo una propietaria de un local, quien pidió que su identidad no sea revelada. La mujer tiene dos locales comerciales en alquiler o venta. “Si se venden los locales, mucho mejor. Ya se ha vuelto un gran problema”.

David Londoño, emprendedor de 27 años, cuenta que su negocio de venta de ropa ha tenido que migrar en dos ocasiones en este 2025 por el mismo tema: las extorsiones. “Estuve en la Alborada, hasta que a un local de enfrente lo extorsionaron, así que me mudé a Samanes 1, pero ahí me extorsionaron a mí. Ya no pude más, no tocó más que huir de ahí”, dijo el hombre. Ahora maneja su emprendimiento solo por internet.

Ante esta situación, algunos comerciantes han optado por ocultar sus números celulares o redes sociales en los letreros visibles, para evitar ser extorsionados por las bandas delincuenciales.

Sin embargo, el problema no solo se evidencia en locales comerciales, sino también en viviendas. Por ejemplo, en el recorrido realizado en Sauces, se observaron decenas de casas que buscan nuevos dueños, pero para los propietarios no ha sido una tarea fácil.

“Llevo ya medio año tratando de vender mi casa, pero se ha hecho muy difícil. La gente teme mucho por las bandas delincuenciales que tienen tomada la zona”, admitió Karina Aguirre. Y no solamente hay problemas por extorsiones y secuestros, sino también por robos a personas, a vehículos y a domicilios.

La respuesta de la Policía Nacional

Seguridad. El jefe del Distrito Modelo anunció que se trabaja para reducir el número de crímenes. GERARDO MENOSCAL

Por su parte, Juan Orquera, jefe policial del Distrito Modelo, conversó con EXPRESO y reveló que en lo que va de 2025 han sido denunciados 154 casos de secuestros y 384 de extorsiones. Sin embargo, según las cifras, los casos han disminuido en comparación al 2024.

¿Cuál es el barrio más peligroso de Guayaquil en 2025? Leer más

“Hubo 523 secuestros y 2.509 extorsiones en 2024. Hay una gran disminución en estos actos delictivos. Se está trabajando para mejorar aún más la cifra este año”, explicó el uniformado, quien añadió que producto de los operativos realizados han detenido a 35 personas (30 hombres y 5 mujeres), y decomisado 14 armas, 575 municiones y 6 artefactos explosivos con detonación controlada. Adicionalmente, se recuperaron tres vehículos y siete motocicletas.

Por otra parte, Orquera confesó que hay una “cifra negra” que es desconocida. “Hay personas que no denuncian y esos casos quedan impunes. La cifra podría ser aún mayor, pero no están formalizadas. Es por eso que la gente debe denunciar”.

De hecho, de los casos contados por EXPRESO, apenas dos fueron denunciados de manera formal en Fiscalía, lo que podría significar que la cifra negra incluso supera a la que conoce la Policía.

Pero el miedo que generan las extorsiones y secuestros no son exclusivos del norte de la ciudad. De hecho, recientemente en la Bahía de Guayaquil se registró una fuerte explosión que afectó a varios locales comerciales. Los comerciantes de esta y otras zonas de la ciudad, claman por estrategias y planes reales que ejecuten entre el Gobierno y Municipio y garanticen una sana convivencia.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!