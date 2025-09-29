Soda Stereo lanza conteo regresivo: ¿qué anuncio esperan los fans hoy?

Un misterio rockero se crea después de que las redes de Soda Stereo subieran un conteo regresivo. Pero la espera culmina hoy

La cuenta oficial de Soda Stereo: @sodastereo, ha generado revuelo con un conteo regresivo que termina este lunes 29 de septiembre, avivando la curiosidad de sus más de 287.000 seguidores. El sitio web sodastereo.com mantiene el misterio con el mensaje: "Los ecos de algo nuevo se aproximan…", y pide suscripciones para acceso temprano sin revelar detalles concretos.

Las publicaciones tienen acogida

La secuencia de posts comenzó el 24 de septiembre con un video de 60 segundos que cita En la Ciudad de la Furia de su álbum Doble Vida (1988): "Y cada vez que vuelvo. Tus ecos están. Y quería despertarme y al fin con vos volver a jugar".

El clip con imágenes de archivos antiguos sumó 1.744 likes y 100.000 vistas rápidamente. Cuatro días después, el 28 de septiembre, llegó el post clave: "Llegó la hora, el minuto, segundo, instante", con un video de 14 segundos de un reloj que se apaga, enlazando directamente al sitio. Este acumuló 3.443 likes y 381.000 vistas, convirtiéndose en el más visto de la campaña.

Hoy, un simple emoji de reloj de arena en la cuenta disparó 4.040 likes en minutos, señalando el cierre del teaser. Otras publicaciones de septiembre, como uno del 20 sobre el concierto en River Plate de 1997, Recuerdos del futuro juntos, o del 22 con líneas de De Música Ligera: "Voy a entrar, dejémonos caer", parecen preparar el terreno para lo que se viene.

Esta estrategia ya había sido usada por Soda Stereo

Esta táctica recuerda campañas previas como el countdown de 2018 para el show Sep7imo Día con Cirque du Soleil, que incluyó hologramas de Gustavo Cerati.

En septiembre, la banda también compartió un video retro preguntando por el origen de un clip y el disco favorito de los fans y un post con #TodosSomosSoda. Algunos fans especulan sobre reediciones de álbumes como Canción Animal (1990) o un proyecto con Zeta Bosio y Charly Alberti, pero nada confirmado.

¿Quiénes son Soda Stereo?

Mientras el conteo regresivo continua, es momento para recordar a esta banda de rock argentina, considerados la piedra angular del rock en español. Soda Stereo, formada en Buenos Aires, Argentina, en 1982, no solo marcó a generaciones con himnos como De Música Ligera y Persiana Americana, sino que redefinió la música latina.

La banda fue fundada por Gustavo Cerati, voz y guitarra de la agrupación, Zeta Bosio con el bajo y Charly Alberti a cargo de la batería. El fallecimiento de Cerati en 2014 no apagó su legado, que sigue vivo con proyectos como lo fue el espectáculo Sep7imo Día.

Con una trayectoria reconocida a nivel mundial, el conteo regresivo no pasó desapercibido.

¿Qué se puede esperar?

El anuncio podría llegar vía sitio web o redes, posiblemente un documental, gira virtual o material inédito en un momento donde legados como el de Gustavo Cerati, fallecido en 2014, siguen vigentes en festivales latinos.

¿La apuesta por la inteligencia artificial podría ser un recurso para revivir a Cerati, o quizás la idea que tienen en mente sea otra? La expectativa crece desde Argentina hasta Ecuador, donde la influencia de Soda Stereo sigue presente en la escena local.

