Béele y Shakira protagonizan polémica después de subir un video bailando juntos

Béele subió un video con la cantante colombiana Shakira en sus redes, los comentarios reflejaron el disgusto de los fans

Béele, artista urbano con un estilo de afrobeat y reggae. Está en el mapa tras publicar un cideo con la cantante colombiana Shakira.

Shakira, conocida por promover el amor propio tras la infidelidad que vivió por parte del ex jugador del FC Barcelona, Piqué, y Béele, quien en múltiples ocasiones fue señalado por mantener una relación secreta mientras su esposa estaba embarazada, se unieron para bailar en un polémico video publicado en las redes del cantante.

RELACIONADAS Shakira cocina nueva música mientras su gira mundial rompe récords

El 23 de septiembre, Béele compartió la grabación en Instagram y TikTok, en la que ambos aparecen bailando de manera cercana y alegre al ritmo de la cumbia tradicional Currucuchú, un clásico del folclor del Carnaval de Barranquilla. Sin embargo, la canción no es lo que ha generado revuelo.

En el clip, aparentemente grabado en un estudio de música, se ve a Béele tomando a Shakira de la cintura mientras ella sonríe y se mueve junto a él, lo que desató especulaciones inmediatas sobre una posible colaboración musical entre los dos artistas barranquilleros.

¿Qué pasa con Béele y Shakira?

El historial de polémicas sentimentales del cantante colombiano pende del hilo de la desconfianza y las infidelidades. Anteriormente, fue expuesto por su exesposa, la periodista colombiana Camila Rodríguez, con quien tuvo una hija, por mantener una relación secreta con la influencer y modelo venezolana Isabella Ladera, mientras Rodríguez estaba embarazada. Esto lo convirtió en blanco de críticas por machismo y falta de respeto hacia las mujeres.

Como si no fuera suficiente, a inicios de septiembre de este año se filtró un video íntimo de Béele y Ladera. Ella denunció en sus redes que el material solo estaba en posesión de dos personas: ella y Béele y lo calificó como una de las traiciones más crueles que ha vivido.

Premios Juventud 2025: Todos los ganadores y momentos icónicos del certamen Leer más

Con esto en mente, surge una contradicción respecto a la posición de la cantante Shakira, quien se ha dedicado a promover el empoderamiento femenino tras su ruptura con Piqué con canciones como Te Felicito o Monotonía que denuncian la traición masculina.

RELACIONADAS Influencers se burlan de la filtración del video íntimo de Béele e Isabella Ladera

La decisión de aparecer públicamente con Béele, un artista señalado por conductas opuestas a las que ella defiende, llevó a que influencers y fans lo catalogaran como una incoherencia. ¿Cómo puede aliarse con alguien que ha sido infiel a su pareja embarazada y acusado de filtrar material íntimo de una mujer?

La reacción inmediata de la audiencia

El video acumuló más de 23 millones de vistas en Instagram y 2 millones en TikTok en cuestión de horas, con un caption de Béele que dice "Ay currucuchucuchucuchu!" para resaltar el ritmo caribeño.

Nació Rocki Irish, la primera hija de Rihanna y A$ap Rocky Leer más

La supuesta colaboración surge de los fans, ya que se alinea con el reciente enfoque de Shakira en fusiones latinas reflejado en su álbum Las Mujeres Ya No Lloran y su gira mundial.

Sin embargo, esta efusividad se tornó negativa cuando los usuarios recordaron los escándalos de Béele. Comentarios como "Se me cayó una ídola", "Qué bajo ha caído Shaki" y "Se juntaron los cachos y la cachona" se hicieron presentes en la publicación.

La controversia derivó en debates más amplios sobre los límites entre la vida privada de los artistas y su trabajo profesional, con algunos defendiendo que "la música no debería juzgar la vida personal".

Hasta el momento, ni Shakira ni Béele han respondido directamente a las críticas. Ella continúa enfocada en su gira, y él en promocionar su música.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!