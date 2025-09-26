Premios Juventud 2025: Todos los ganadores y momentos icónicos del certamen

Una noche histórica en Panamá que reunió a los máximos exponentes de música latina. Premios, sorpresas y actuaciones únicas

Los integrantes de Morat posan con los premios a canción pop rock y álbum pop durante los Premios Juventud 2025 en Panamá.

Los Premios Juventud 2025 celebraron su 22ª edición el 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, por primera vez fuera de Estados Unidos. Esta gala también rindió homenaje al Mes de la Herencia Hispana y al legado musical panameño.

El lema que destacó durante todo el evento fue "Evolucionando al ritmo de la música" y contó con 41 categorías que premiaron música, televisión, streaming y, por primera vez, creadores de contenido en redes sociales.

Las anfitrionas fueron Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Nadia Ferreira, quienes guiaron una noche llena de emociones con presentaciones estelares y anuncios especiales. El telón se abrió con música panameña y cerró con actuaciones inolvidables.

Por primera vez fuera de Estados Unidos

Panamá destrona a Estados Unidos en este certamen tradicionalmente realizado en Miami o Puerto Rico. ¿Por qué la decisión? Esto fue un guiño al Mes de la Herencia Hispana y a la rica cultura musical panameña, con una apertura que rindió tributo a íconos locales e incluyó un homenaje a la salsa, el reggae y el folclore panameño como símbolo de identidad.

Pero esto no fue lo único, ya que supuso un desafío logístico. Univision trasladó su producción a un lugar nuevo, y la organización del evento fue elogiada por su fluidez a pesar de ser un terreno desconocido.

Un anuncio que sorprendió a todos

La cantante dominicana Natti Natasha sorprendió al revelar durante su actuación que espera una niña, poniendo a su futura hija como la protagonista durante su presentación.

Este momento personal se convirtió en uno de los más comentados de la noche, con redes sociales que desmotraban emoción ante la noticia y con comentarios que estallaron en felicitaciones.

Natti desfiló en compañía de su pareja, y la hija mayor de ambos, Vida Isabelle y coincidieron en la red carpet con Wisin y su esposa, Yomaira Ortiz.

Pero no fue la única en sorprender a todos, ya que la mexicana Gloria Trevi apareció con un atuendo plateado futurista y tacones rosa altos, robando miradas y generando memes en redes sociales. Su presentación fue un recordatorio de la capacidad que tienen las personas para reinventarse y mantenerse relevantes.

Ausencias notables

Aunque el cantante Peso Pluma y Ángela Aguilar estuvieron nominados en varias categorías, no asistieron al evento y tampoco se llevaron premios destacados, lo que sorprendió a algunos fanáticos dado su impacto en 2025. Tal parece que el enfoque urbano y el pop dominó el espacio.

No hay declaraciones oficiales de los artistas explicando su inasistencia, pero podría deberse a agendas o decisiones estratégicas, similar a lo que pasó en ediciones pasadas.

Nueva categoría para creadores de contenido

Por primera vez se incluyeron 8 categorías dedicadas a influencers y creadores de contenido en redes sociales. Un reflejo a la evolución de la cultura juvenil hacia el mundo digital. Esta novedad destaca el impacto de plataformas como TikTok e Instagram.

Los artistas más premiados

Los artistas que arrasaron en la celebración fueron Bad Bunny y la banda colombiana Morat cada uno con tres premios, consolidándose como los grandes triunfadores de la noche.

Bad Bunny brilló en el género urbano mientras que Morat se proclamó como el más versátil en el género pop rock, capaz de conectar con audiencias más juveniles. Por su parte, Karol G, aunque con dos premios se defendió como una de las figuras más influyentes de la música latina.

Un cierre que refleja cultura

El espéctaculo final no solo movió corazones sino que hizo bailar a más de uno en la ceremonia. La presentación estuvo liderada por el cantante colombiano Carlos Vives, Sergio George y Grupo Niche.

Este trío fusionó sus talentos e invitaron a todos los presentes a unirse en el escenario en un baile masivo colectivo.

La tierra del olvido y Fabricando Fantasías fueron algunos de los hits que se incluyeron en el repertorio musical. Como se describió en la transmisión nadie se quedó sentado.

El escenario fue una pista de baile improvisada donde se unieron figuras como Gloria Trevi, Maluma, Camilo y hasta las anfitriones de Premios Juventud.

La mezcla de pasos de salsa, cumbia y ritmos panameños duró hasta la finalización de la gala. Univision lo describió como la fiesta más hot del año en su máxima expresión.

Ganadores de los Premios Juventud 2025

Los nombres de los ganadores de Premios Juventud 2025 a muchos no llamó la atención. Incluso, algunos han criticado a la agrupación colombiana Morat al calificar sus temas como "repetitivos". Sin embargo, ellos constan entre los galardonados. Aquí la lista completa:

Artista Premios Juventud del Año: Karol G

Grupo o Dúo Favorito del Año: Morat

La Nueva Generación Femenina: De La Rose

La Nueva Generación Masculina: ROA

La Nueva Generación Música Mexicana: Tito Double P

Fusión Música Mexicana: ‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano

Canción Mariachi Música Mexicana: ‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández

Canción Banda Música Mexicana: ‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme

Canción Norteña Música Mexicana: ‘Rey Sin Reina’ - Julión Alvarez y Su Norteño Banda

Girl Power: ‘En 4’ - Kenia Os & Anitta

Colaboración OMG: ‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, Benny blanco & The Marías

La Mezcla Perfecta: ‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P

Dance Track: ‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro

Urban Track: ‘DtMF’ - Bad Bunny

Tropical Hit: ‘‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G

Tropical Mix: ‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki

Afrobeat Latino del Año: ‘Amor’ - Danny Ocean

Álbum Tropical: ‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha

Mezcla Urbana: ‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny

Canción Música Mexicana: ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León

Canción Urbano Alternativo: ‘Nubes’ - De La Rose & Omar Courtz

Álbum Urbano: ‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny

Álbum Música Mexicana: ‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León

Canción Música Mexicana Alternativa: ‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida

Álbum Pop: ‘Ya Es Mañana’ - Morat

Canción Pop/Urbano: ‘Soltera’ - Shakira

Canción Pop/Rhythmic: ‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle

