¿Por qué asesinaron a B-King y DJ Regio Clown en México?

Los colombianos se encontraban de gira por el país azteca. Los presidente de Colombia y México se pronunciaron

Un viaje que comenzó como una gira musical en Ciudad de México terminó con un desenlace que conmocionó a la comunidad artística de Colombia. Los músicos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, identificado como DJ Regio Clown, fueron encontrados muertos tras varios días desaparecidos.

Lo que se sabe del asesinato

Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo de los cuerpos en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, a unos 50 kilómetros de la capital. El último registro de ambos artistas fue en un gimnasio de Polanco el 16 de septiembre, dos días después de haberse presentado en la discoteca ElectroLab.

Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum se pronunciaron

El presidente colombiano Gustavo Petro solicitó entonces la colaboración del gobierno mexicano en la búsqueda. Tras confirmarse la muerte de los músicos, escribió en X: “Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que las cancillerías de ambos países trabajan en conjunto y que la investigación está en curso. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, añadió: “Las instituciones de seguridad colaboran de manera estrecha para localizar a los responsables y esclarecer este hecho”.

¿Quiénes eran B-King y Dj Regio Clown?

B-King, de 31 años, era originario de Santander y vivía en Medellín. Participaba en la escena urbana y había trabajado con DJ Marcela Reyes. DJ Regio Clown, de 35 años, era oriundo del Valle del Cauca y se desempeñaba como productor y colaborador de Sánchez.

Los artistas expresaron en redes sociales su entusiasmo por presentarse en México. “Me siento contento, agradecido”, escribió B-King en una de sus últimas publicaciones.

La Fiscalía mexicana no ha dado detalles sobre los responsables ni sobre los posibles móviles del crimen. El caso continúa bajo investigación y ha despertado pronunciamientos de artistas internacionales como J Balvin y Jowell.

