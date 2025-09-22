Disney cede ante las protestas: Jimmy Kimmel regresa a la TV este martes

El programa Jimmy Kimmel Live! volverá a emitirse este martes (23 de septiembre) en ABC después de que la cadena lo retirara indefinidamente la semana pasada. La decisión fue anunciada por The Walt Disney Company, propietaria de la televisora, a través de un comunicado en el que explicó que buscaba “evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país”.

¿Por qué suspendieron a Jimmy Kimmel?

La suspensión ocurrió tras un monólogo en el que Kimmel criticó la reacción del movimiento MAGA al asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, calificó los comentarios como un “esfuerzo concertado por mentir al pueblo estadounidense” y advirtió que la agencia podría tomar medidas. La presión de sectores conservadores llevó a la empresa a interrumpir temporalmente el programa.

Se avivó el debate sobre la libertad de expresión en Estados Unidos

Durante los días siguientes se desató un debate nacional sobre la libertad de expresión y el papel de los medios en la política estadounidense. Más de 400 artistas, entre ellos Meryl Streep, Tom Hanks, Robert De Niro y Selena Gomez, firmaron una carta en conjunto con la ACLU en rechazo a la suspensión del programa. La misiva comparó la situación con la “caza de brujas” de los años cincuenta.

La protesta también alcanzó a los estudios de Disney en California y Nueva York, donde se registraron manifestaciones de sindicatos y trabajadores de la industria del entretenimiento. Damon Lindelof, creador de Lost, aseguró que no podría “en buena conciencia trabajar para la compañía” si el programa no regresaba. Incluso el exdirector ejecutivo de Disney, Michael Eisner, expresó críticas a través de redes sociales.

Aunque ABC confirmó el regreso del programa, aún queda por definirse si cadenas afiliadas como Nexstar y Sinclair transmitirán los próximos episodios. Jimmy Kimmel no se ha pronunciado públicamente sobre la controversia, pero se espera que lo haga en la apertura de su programa.

