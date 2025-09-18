Sabrina Carpenter es productora del nuevo especial de The Muppet show

Este especial podría funcionar como un piloto encubierto para un eventual regreso de la serie a Disney+

Disney+ confirmó que The Muppet Show tendrá un especial en 2026 con motivo del 50 aniversario del programa original. La producción contará con la participación de Sabrina Carpenter como estrella invitada, pero también como productora ejecutiva.

De acuerdo con Variety, el proyecto estará a cargo de Seth Rogen y su compañía Point Grey Pictures. La entrega incluirá a personajes como la Rana René (Kermit the Frog), Miss Piggy, Fozzie Bear y Gonzo, quienes regresarán al Muppet Theatre para presentar un espectáculo de variedades con música y comedia.

El medio especializado también señaló que este especial podría funcionar como un piloto encubierto para un eventual regreso de la serie. Albertina Rizzo participará como guionista y productora ejecutiva, mientras que Alex Timbers dirigirá y también será parte de la producción ejecutiva.

El estreno está previsto para 2026 en Disney+.

Este anuncio se suma a otro hito reciente en la carrera de Sabrina Carpenter, ya que esta semana se confirmó su participación como artista principal en el Festival Coachella 2026.

Imagen de una bebida alcohólica

La marca de whisky Johnnie Walker anunció su nueva alianza global con la cantante Sabrina Carpenter.

La asociación con Carpenter es el primer paso en los planes de Johnnie Walker de colaborar con artistas influyentes para contar sus historias y redefinir la experiencia de su whisky Black Label.

Aprovechando el lanzamiento del nuevo álbum de la artista, Man’s Best Friend, la campaña de Johnnie Walker y Sabrina Carpenter ofrecerá a los fans, con edad legal para beber, cocteles de whisky con un toque personal de la cantante, así como contenido digital inspirado en el disco que refleja el nuevo sonido de Carpenter.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Sabrina Carpenter como la nueva voz en nuestra historia. Su creatividad intrépida y su profunda conexión con una nueva generación la convierten en una incorporación poderosa para nuestra familia Johnnie Walker", señaló John Williams, Director Global de Whisky de Diageo.

La campaña se lanza junto con la etapa final del Short n’ Sweet Tour de Sabrina Carpenter, y está diseñada para generar conversación e inspirar a los fans de todo el mundo a experimentar con los cocteles de Johnnie Walker. "Esta asociación trata de celebrar con audacia, traspasar límites y avanzar con propósito", afirmó Sabrina Carpenter.

