Voz Viajante: la historia del doblaje latinoamericano se contó en Guayaquil

La ópera prima de Wladimir Palacios, reunió al público de Guayaquil en una proyección especial del FestiCineGye 2025

La memoria audiovisual de generaciones hispanohablantes encontró un espacio especial en Guayaquil. El pasado 5 de septiembre, el documental Voz Viajante, ópera prima del director guayaquileño Wladimir Palacios, abrió las Proyecciones Especiales de Ecos del Festival 2025, organizado por la Fundación FestiCineGye. La función se realizó en la sala de cine Cinemz14 de la Universidad de las Artes, en una jornada que combinó cine, reflexión y diálogo con la comunidad.

Tras la proyección, el público participó en un foro moderado por el Lcdo. Marlon Freire Yagual, donde el propio Palacios compartió detalles de la realización de la película y su experiencia en torno al universo del doblaje. La sesión permitió ampliar la conversación sobre la importancia del doblaje latinoamericano en la cultura e identidad de la región.

El director Wladimir Palacios antes de iniciar el cine foro. Joffre Flores// EXPRESO

El evento tuvo estuvo enmarcado por momentos familiares y una gran conexión con los fanáticos del ánime, las series y las caricaturas. Familia, colegas y seguidores se dieron cita en este cine foro, dejando claro el apoyo e interés por esta industria. "Algo que siempre me preguntan es cómo llegué a todas estas personas... Y la verdad es que no conocía a nadie. En México hay personas que siempre creen. En este caso fue Anabel Méndez (Milhouse), quien siempre estuvo presta a ayudarme con contactos y así tuve la oportunidad de hacerles las entrevistas", señaló.

Wladimir le aconsejó a los estudiantes de cine presentes que "nunca paren de aprender". "La verdad es que ahora tengo 36 años. A los 28 años me mudé a México y desde los 30 me dedicó completamente a esta nueva búsqueda en la parte actoral y como director documentalista", afirmó.

Un viaje por la voz del continente

Con una duración de 90 minutos, Voz Viajante propone un recorrido por el impacto cultural y emocional del doblaje en América Latina. El filme combina anécdotas personales, entrevistas y datos históricos, mostrando cómo las voces de personajes animados y cinematográficos se han convertido en un lenguaje común para millones de personas.

Entre sus protagonistas figuran actores de doblaje de gran trayectoria como Humberto Vélez (Homero Simpson), Mario Castañeda (Gokú) y René García (Vegeta), referentes que marcaron la infancia y juventud de distintas generaciones.

“Cada obra audiovisual debe enseñarnos algo y generar empatía. El doblaje ha sido un puente cultural que nos une como latinoamericanos”, afirmó Palacios durante la presentación.

El documental ya cuenta con selecciones oficiales en festivales de México y Ecuador y, durante 2025, se exhibirá exclusivamente en festivales latinoamericanos antes de iniciar su recorrido internacional.

Asistentes a la proyección de La Voz Viajante. Joffre Flores// EXPRESO

¿Quién es Wladimir Palacios?

Nacido en Guayaquil y radicado en México, Wladimir Palacios es un director y actor independiente con formación en comunicación, artes digitales y cine. Tras iniciar su carrera en Ecuador, continuó sus estudios en México, donde se especializó en realización cinematográfica, actuación de doblaje y perfeccionamiento actoral en el Conservatorio Sundland (2023).

Además de su faceta como intérprete en cortometrajes y teatro independiente, Palacios ha desarrollado una sólida experiencia en animación 2D, locución y dirección audiovisual a través de su estudio independiente Inspira, con el que ha trabajado en proyectos para Ecuador, México y Estados Unidos.

Con Voz Viajante, su primer largometraje documental realizado de forma totalmente independiente, marca el inicio de una carrera cinematográfica enfocada en contar historias que unan y despierten empatía en la audiencia.

